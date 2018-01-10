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Власти США с задержкой оказали помощь заболевшему Виктору Буту

Политика
10 января, 23:47 дата обновления: 11 января, 0:08 UTC+3

Российские дипломаты отметили, что связывались с администрацией тюрьмы и требовали предоставить заключенному лечение

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ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Американские власти с задержкой оказали помощь заболевшему россиянину Виктору Буту, который содержится в тюрьме Мэрион (штат Иллинойс). Об этом говорится в комментарии посольства РФ в США, размещенном в среду на его странице в Facebook.

"Как только поступила информация о заболевании россиянина Бута (неправомерно осужден на 25-летний тюремный срок), дипломаты посольства незамедлительно связались с администрацией тюрьмы Мэрион, в которой он содержится, и потребовали оказать ему квалифицированную и своевременную помощь. К нашему сожалению, необходимая помощь ему была оказана не сразу", - указывается в документе.

Как рассказала пресс-служба дипмиссии, "потребовались дополнительные обращения к местным властям через Госдепартамент с целью повлиять на эту нетерпимую ситуацию, добиться необходимого лечения Бута". "Благодаря нашим усилиям его состояние стабилизировалось", - отмечается в комментарии.

В посольстве пообещали "и дальше энергично и целеустремленно добиваться неукоснительного соблюдения американской стороной обязательств по предоставлению гуманных условий содержания российским гражданам, в том числе в плане обеспечения гарантий защиты их здоровья". "Призываем международные правозащитные организации подключиться к мониторингу данной проблемы, принявшей в отношении россиян в американских тюрьмах системный характер", - подчеркнули в дипмиссии.

Дипломаты, указывается в комментарии, на постоянной основе внимательно отслеживают ситуацию "с находящимися в заключении в США по безосновательным обвинениям российскими гражданами".

Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической организацией. В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в размере $15 млн.

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