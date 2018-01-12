Завершается этап выдвижения кандидатов на выборы президента РФ

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Центризбирком России в пятницу, 12 января, завершит прием документов от кандидатов на выборах президента страны, выдвинутых партиями. На этом закончится этап выдвижения претендентов на высший государственный пост в РФ.

В ночь с 7 на 8 января завершился прием документов от граждан, желающих участвовать в выборах президента в порядке самовыдвижения. У кандидатов от партий для подачи документов было немного больше времени. Согласно расписанию работы ЦИК, опубликованном на сайте комиссии, 12 января ждать кандидатов от партий будут в течение всего дня, до полуночи.

Как сообщалось, всего документы в ЦИК подали 15 самовыдвиженцев, при этом только двум из них - президенту РФ Владимиру Путину и депутату Костромской облдумы, заслуженному изобретателю РФ Владимиру Михайлову - было разрешено открыть избирательный счет и начать сбор подписей. Остальные получили отказы из-за допущенных при выдвижении нарушений или ограничения пассивного избирательного права.

Что касается кандидатов от партий, то ЦИК зарегистрировал уполномоченных 14 партий, выдвинувших кандидатов, при том, что комиссия получила 23 уведомления о проведении предвыборных съездов. Впрочем, у двух партий они были отменены, партия "Российский объединенный трудовой фронт" ("Рот фронт") собиралась дважды, а четыре партии назначили съезды на 11-12 января.

Кандидат от Социал-демократической партии России Сираждин Рамазанов снял свою кандидатуру после подачи документов в ЦИК. Представителям трех партий (Елене Семериковой из "Женского диалога", Юрию Сидорову из Партии малого бизнеса и Ирине Волынец от "Народа против коррупции") было отказано в регистрации уполномоченных представителей в связи с различными нарушениями.

Избирательные счета открыли 14 кандидатов: Эльвира Агурбаш ("Альянс зеленых"), Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Екатерина Гордон (Партия добрых дел), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Станислав Полищук (Партия социальных реформ), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Роман Худяков ("Честно"), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Наталья Лисицына ("Рот фронт"), Антон Баков (Монархическая партия России), Михаил Козлов (Партия социальной защиты). Сейчас все они, кроме Жириновского и Грудинина, ведут сбор подписей в свою поддержку.

Следующие этапы кампании

После выдвижения для претендентов на президентский пост начинается этап регистрации. Кандидаты от парламентских партий (на этих выборах это лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвинутый КПРФ бизнесмен Павел Грудинин) освобождены от сбора подписей в свою поддержку. Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом, вопрос о регистрации Грудинина ЦИК рассмотрит 12 января.

Для остальных кандидатов условием попадания в избирательный бюллетень является успешный сбор подписей. Самовыдвиженцам требуется 300 тыс. подписей избирателей, кандидатам от непарламентских партий - 100 тыс. Кроме того, для регистрации кандидаты должны сдать первый финансовый отчет, уведомление об отсутствии зарубежных финансовых активов, сведения об изменениях в уже сданных документах, если они были, а также фотографию.

Представить в ЦИК документы и подписи нужно до 18:00 мск 31 января. После сдачи документов у комиссии есть 10 дней на проверку, у каждого кандидата будут проверять по 60 тыс. подписей.

Таким образом, к 10 февраля окончательный состав участников президентской гонки станет известен. В избирательном бюллетене имена кандидатов будут стоять в алфавитном порядке.

С 17 февраля - за четыре недели до выборов - стартует период агитации в СМИ, когда на телевидении и радио будут проходить предвыборные дебаты. Участвовать в дебатах на федеральных каналах претенденты на президентский пост должны лично, но доверенные лица могут заменять их в случае выполнения кандидатами служебных обязанностей или болезни.

Выборы президента России состоятся 18 марта.