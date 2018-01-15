Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.01:
$ 56.36
€ 68.82
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве открылась общественная приемная Путина

Политика
15 января, 14:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

Как пояснил пресс-секретарь избирательного штаба Путина Андрей Кондрашов, прием граждан будет осуществляться со вторника по субботу включительно

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Общественная приемная кандидата на пост президента России, действующего главы государства Владимира Путина открылась в понедельник в Москве.

Смотрите также

Как Владимир Путин выдвигался на пост президента РФ. Досье

"Общественная приемная Путина в Москве приняла сегодня первых посетителей, приемная открыта по адресу: город Москва, Новый Арбат, дом 36", - сообщил журналистам пресс-секретарь избирательного штаба Путина Андрей Кондрашов. Он уточнил, что прием граждан будет проводиться в ней со вторника по субботу включительно с 10 до 17 часов, обеденный перерыв - 45 минут (с 13:00 до 13:45), воскресенье и понедельник - выходные дни.

По словам Кондрашова, "приемная сосредоточится на сборе информации о проблемах и нуждах избирателей, граждане смогут выдвинуть свои предложения по поводу совершенствования деятельности органов власти, поделиться мнением относительно экономической и социальной обстановки". При этом он обратил внимание, что "общественная приемная кандидата не осуществляет юридических консультаций".

Попасть на прием смогут и граждане с ограниченными физическими возможностями, ее помещения полностью приспособлены для маломобильных посетителей, подчеркнул пресс-секретарь штаба.

Работать в общественной приемной будут в том числе волонтеры, члены всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

На прошлых президентских выборах в здании столичной мэрии на Новом Арбате располагался предвыборный штаб Путина, который сейчас работает на территории Гостиного двора.

Кроме того, по словам Кондрашова, в понедельник начинает работать телефонная линия избирательного штаба. Все желающие могут звонить по телефону 8-800-301-21-85. "Звонки со всей территории России бесплатные, график работы с 6 утра до 12 ночи", - проинформировал Кондрашов. Он пояснил, что по данному телефону "россияне смогут озвучить свои вопросы, получить консультации по вопросам предстоящих выборов, высказать свои предложения и пожелания кандидату".

Участие Путина в выборах

Действующий президент РФ Владимир Путин выдвинулся на них в порядке самовыдвижения, для регистрации кандидатом ему необходимо собрать не менее 300 тыс. подписей граждан. Их сбор начался 5 января, и, по данным пресс-секретаря избирательного штаба кандидата Андрея Кондрашова, на утро 15 января было собрано уже более 711 тыс. автографов. Хотя в Центризбирком кандидат может сдать для проверки не более 315 тыс. подписей, в штабе обещают, что их сбор будет продолжен, чтобы все желающие могли выразить свою поддержку Путину.

Сопредседателями штаба Путина являются руководитель фонда "Талант и успех", учредившего центр одаренных детей "Сириус", Елена Шмелева, гендиректор "Камаза" Сергей Когогин и глава Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Неизвестные в масках напали на школьников в Перми
2
Источник: Великобритания направила истребители для перехвата российских самолетов
3
Что известно о нападении на школьников в Перми
4
В КПРФ утверждают, что Грудинин не имел ценных бумаг на 7,5 млрд рублей
5
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
6
"Ведомости": в администрации президента готовят программу новой бюджетной политики
7
Лавров: РФ уважает целостность Украины в границах, сложившихся после референдума в Крыму
Темы дня
Новости партнеров
Реклама