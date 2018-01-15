В Москве открылась общественная приемная Путина

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Общественная приемная кандидата на пост президента России, действующего главы государства Владимира Путина открылась в понедельник в Москве.

"Общественная приемная Путина в Москве приняла сегодня первых посетителей, приемная открыта по адресу: город Москва, Новый Арбат, дом 36", - сообщил журналистам пресс-секретарь избирательного штаба Путина Андрей Кондрашов. Он уточнил, что прием граждан будет проводиться в ней со вторника по субботу включительно с 10 до 17 часов, обеденный перерыв - 45 минут (с 13:00 до 13:45), воскресенье и понедельник - выходные дни.

По словам Кондрашова, "приемная сосредоточится на сборе информации о проблемах и нуждах избирателей, граждане смогут выдвинуть свои предложения по поводу совершенствования деятельности органов власти, поделиться мнением относительно экономической и социальной обстановки". При этом он обратил внимание, что "общественная приемная кандидата не осуществляет юридических консультаций".

Попасть на прием смогут и граждане с ограниченными физическими возможностями, ее помещения полностью приспособлены для маломобильных посетителей, подчеркнул пресс-секретарь штаба.

Работать в общественной приемной будут в том числе волонтеры, члены всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

На прошлых президентских выборах в здании столичной мэрии на Новом Арбате располагался предвыборный штаб Путина, который сейчас работает на территории Гостиного двора.

Кроме того, по словам Кондрашова, в понедельник начинает работать телефонная линия избирательного штаба. Все желающие могут звонить по телефону 8-800-301-21-85. "Звонки со всей территории России бесплатные, график работы с 6 утра до 12 ночи", - проинформировал Кондрашов. Он пояснил, что по данному телефону "россияне смогут озвучить свои вопросы, получить консультации по вопросам предстоящих выборов, высказать свои предложения и пожелания кандидату".

Участие Путина в выборах

Действующий президент РФ Владимир Путин выдвинулся на них в порядке самовыдвижения, для регистрации кандидатом ему необходимо собрать не менее 300 тыс. подписей граждан. Их сбор начался 5 января, и, по данным пресс-секретаря избирательного штаба кандидата Андрея Кондрашова, на утро 15 января было собрано уже более 711 тыс. автографов. Хотя в Центризбирком кандидат может сдать для проверки не более 315 тыс. подписей, в штабе обещают, что их сбор будет продолжен, чтобы все желающие могли выразить свою поддержку Путину.

Сопредседателями штаба Путина являются руководитель фонда "Талант и успех", учредившего центр одаренных детей "Сириус", Елена Шмелева, гендиректор "Камаза" Сергей Когогин и глава Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

Выборы президента России пройдут 18 марта.