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Зюганов пообещал усилить охрану Грудинина из-за провокаций

Политика
16 января, 15:30 дата обновления: 16 января, 16:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, января. /ТАСС

Ранее сам кандидат в президенты рассказал, что журналисты портала Life тайно снимали его вместе с детьми и преследовали работников в Совхозе имени Ленина, где живет политик

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и кандидат на пост президента РФ от КПРФ Павел Грудинин

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и кандидат на пост президента РФ от КПРФ Павел Грудинин

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что охрана кандидата в президенты от партии Павла Грудинина будет усилена в связи с провокациями в его адрес.

Во вторник на пресс-конференции в ТАСС Грудинин рассказал о том, что накануне на территорию Совхоза имени Ленина, где он живет, приехал "дьявол" из информационного портала Life, который "гонялся за работниками". Также, по словам Грудинина, сотрудники этого СМИ снимали его с детьми в аэропорту Мюнхена.

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"Вы понимаете, что вы делаете? Вы берете, например, моих детей, снимаете их, выкладываете в интернете, вы показываете, где я живу", - сказал Грудинин.

"Мы усилим все охранные мероприятия и все сделаем для того, чтобы вы провокациями не занимались. Я призываю нашу службу безопасности народно-патриотических сил удвоить бдительность", - заявил в свою очередь Зюганов.

По словам Грудинина, выборы - "это борьба идей, это борьба людей", но при этом "не нужно, чтобы женщины и дети страдали". "Не переходите на вещи, которые являются семьей", - добавил он.

Обращение Зюганова

В ходе пресс-конференции Зюганов также высказался в отношении того, как, на его взгляд, освещают деятельность кандидата от компартии на президентских выборах федеральные телеканалы.

Накануне лидер КПРФ направил правительственную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину, руководителю ЦИК РФ Элле Памфиловой, а также руководителям Первого канала Константину Эрнсту и ВГТРК Олегу Добродееву, в которой утверждает, что федеральные телеканалы используют телеэфир для контрпропаганды в отношении Грудинина.

"Мы высказали свои претензии вчера, в том числе и руководителям [телеканалов], и мы надеемся, что они сегодня покажут достоверный результат", - подчеркнул Зюганов.

В ответ на обращение Зюганова пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что оно может быть принято к сведению, однако у главы государства нет полномочий влиять на редакционную политику СМИ, а потому адресовал жалобу руководству ЦИК.

Комментарии ВГТРК и Первого канала ТАСС пока получить не удалось.

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Темы
КПРФ Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Эрнст, Константин Львович Добродеев, Олег Борисович Зюганов, Геннадий Андреевич Памфилова, Элла Александровна
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