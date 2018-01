Весельницкая: "досье" на Трампа не годится в качестве доказательства в суде

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Так называемое компрометирующее досье на президента США Дональда Трампа, подготовленное вашингтонской фирмой Fusion GPS, нельзя принимать в качестве доказательства в суде. Такое мнение высказала американскому телеканалу Fox News российский адвокат Наталья Весельницкая, которая летом 2016 года встречалась с сыном Трампа и обращалась за услугами в Fusion GPS по поводу "акта Магнитского". Телеканал 19 января разместил выдержки ответов Весельницкой на вопросы.

"Для меня лично этот документ реально никуда негодный", - отметила адвокат. "Я не смогла дочитать его до конца, потому что подобного рода бумаги вызывают у вас желание принять душ после прочтения", - добавила она. "Ниже уровня не придумать, желтизна и слухи. Это явный перебор", - сказала Весельницкая.

Подготовка компромата на Трампа велась с 2015 года по заказу сторонников Республиканской партии США, выступавших с резкой критикой в адрес миллиардера. Заказ получила Fusion GPS, возглавляемая Гленном Симпсоном, бывшим журналистом газеты The Wall Street Journal. Позднее к работе над досье был подключен бывший агент британских спецслужб Кристофер Стил. По данным газеты The New York Times, когда стало понятно, что Трамп является наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы прекратили финансирование работы Fusion GPS, однако их инициативу сразу же перехватили демократы.

В "досье" утверждалось, что российские спецслужбы якобы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. Последний назвал тему досье и соответствующие публикации в СМИ фальшивкой и политической охотой на ведьм. Изложенные в тех материалах сведения в итоге никем подтверждены не были.