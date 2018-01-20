Посольство РФ в Анкаре подтвердило факт вызова посла России в МИД Турции

АНКАРА, 20 января. /ТАСС/. Посольство РФ в Анкаре подтвердило факт вызова посла России в министерство иностранных дел Турции. Об этом сообщила в субботу ТАСС пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова.

"Факт вызова в МИД Турции подтверждаем. В турецком дипведомстве до нас была доведена информация для передачи российским властям", - подчеркнула собеседник агентства.

Ранее источник в министерстве иностранных дел Турции сообщил группе журналистов о том, что в МИД были вызваны главы димпломатических миссий России, США и Ирана (послы и поверенные в делах) были вызваны в министерство. По словам источника, "им была предоставлена последняя информация о том, что происходит в Африне".

Министерство иностранных дел России заявило, что Москва озабочена сообщениями о начале операции Турции в районе сирийского Африна и призывает участвующие в конфликте стороны проявлять сдержанность.