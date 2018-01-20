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Генштаб Турции сообщил о поражении в Африне 108 целей из 113 намеченных

Международная панорама
20 января, 19:48 UTC+3 АНКАРА 20, января. /ТАСС

По данным ВС Турции, все раненые и убитые являются боевиками Рабочей партии Курдистана и партии "Демократический союз"

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© AP Photo/Lefteris Pitarakis

АНКАРА, 20 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции в ходе операции "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн поразили 108 целей из 113 намеченных. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении Генштаба ВС республики.

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"По состоянию на 18:30 20 января ВС Турции поразили 108 объектов из 113 намеченных. Все раненые и убитые являются боевиками Рабочей партии Курдистана и партии "Демократический союз", - приводит выдержки из заявления Anadolu Ajansı.

В сообщении также говорится о том, что турецкая авиация нанесла удар по аэродрому Минак на северо-западе Сирии, который находится под контролем отрядов "Сил народной самообороны" (СНС).

Газета Hürriyet со ссылкой на данные Генштаба сообщила, что не менее 72 самолетов ВВС Турции приняли в субботу участие в операции "Оливковая ветвь".

По ее данным, 72 военных самолета ВВС республики нанесли удары по 108 целям в семи точках Африна, после чего успешно вернулись на авиабазу.

Министерство иностранных дел России заявило, что Москва озабочена сообщениями о начале Турцией операции в районе Африна и призывает участвующие в конфликте стороны проявлять сдержанность.

Генштаб ВС Турции объявил в субботу о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" (ДС) в Африне. Анкара считает ДС и СНС сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией.

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