Песков заявил, что неудобных вопросов для Путина не существует

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 января. /ТАСС/. Неудобных вопросов от журналистов для президента России Владимира Путина не бывает, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью для программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

Песков признался, что раньше опасался некомфортных вопросов, которые журналисты могут задать Путину. "Но с годами я понял, что для президента не бывает некомфортных вопросов", - рассказал пресс-секретарь. "То есть, они [вопросы], может быть, некомфортны для меня, но президент очень легко, скажем так, препарирует любые некомфортные вопросы", - добавил он.

Говоря о традиции ежегодных больших пресс-конференций Путина, Песков подчеркнул, что каждая из них - "совершенно особенная и непредсказуемая драматургия". Он признался, что всегда волнуется перед такими мероприятиями и почти не спит. "Хотя, конечно, наверное, больше всех волнуется Путин, как мне кажется, потому что, наверное, ни один президент мира не общается столько с прессой, не в таком свободном режиме, как здесь, - заметил пресс-секретарь. - И он больше всех волнуется, но и организаторы, технические организаторы мероприятия, к коим я себя причисляю, конечно, тоже, как правило, накануне не спят".

На вопрос о том, сколько Песков спит перед пресс-конференцией, он ответил: "Мало. Минимально". Он признался, что боится непредвиденных ситуаций на таких ответственных мероприятиях, что подведет техника.

По словам Пескова, в Кремле за взаимодействие с журналистами отвечает большой коллектив сотрудников, которые в том числе формируют дайджест прессы для главы государства. Некоторые такие выборки делаются несколько раз в день. Песков рассказал, что пресс-служба президента работает круглосуточно. По его словам, большой отдачи требует и работа по организации передвижения президентского пула журналистов.