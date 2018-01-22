"Коммунисты России" собрали около 170 тыс. подписей в поддержку кандидата Сурайкина

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Активисты коммунистической партии "Коммунисты России" собрали около 170 тыс. подписей в поддержку своего кандидата на пост президента России, лидера партии Максима Сурайкина и приступили к отбору подписей для подачи в ЦИК РФ. Об этом рассказал в понедельник ТАСС сам кандидат.

Кандидатам от непарламентских партий, к которым относится Сурайкин, для регистрации на выборах главы государства нужно до 31 января собрать и сдать в ЦИК 100 тыс. подписей.

"Собрали около 170 тыс. подписей, то есть от этапа сбора подписей мы перешли к этапу отбора подписей для того, чтобы подать их в ЦИК", - сказал Сурайкин.

По его словам, в настоящий момент юристы партии проверяют собранные подписи на подлинность. "Кроме того, нужно все подписные листы заверить, сброшюровать, предстоит большая работа", - добавил собеседник агентства.

Выборы президента России пройдут 18 марта.