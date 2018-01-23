Парламентарии РФ примут участие в спецкомиссии по гармонизации органов Совета Европы

СТРАСБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой и глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во вторник примут участие в заседании специальной комиссии по гармонизации органов Совета Европы (СЕ), где попытаются найти пути выхода из кризиса в отношениях России и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Встреча состоится во время открывшейся в понедельник зимней сессии страсбургской ассамблеи, которая вновь проходит в отсутствие делегации РФ.

Комиссия была создана после консультаций в Президентском комитете ПАСЕ с участием законодателей РФ в конце прошлого года. Тогда европейские коллеги выразили заинтересованность в восстановлении диалога с Россией и разрешении спорных вопросов, которые мешают работе российской делегации в Парламентской ассамблее, сказал ТАСС в преддверии поездки в Страсбург Толстой. Россия, в свою очередь, обозначила "непреклонность своих позиций в вопросе нарушения прав национальных делегаций", напомнил он.

Тот факт, что за непродолжительный срок пройдет уже вторая встреча представителей ПАСЕ с российскими парламентариями, "подтверждает готовность к переосмыслению сложившейся ситуации и поиску путей выхода из кризиса у коллег в Совете Европы, к соблюдению Устава организации, а возможно - и к внесению в него необходимых изменений", отметил вице-спикер. При этом делегация РФ по-прежнему считает нужным воздержаться от участия в сессиях ПАСЕ. "Не видим в этом смысла, а быть "мальчиками для битья" без права голоса не считаем нужным, как и не считаем нужным платить за это", - подчеркнул Толстой.

Зампредседателя Госдумы также обратил внимание, что комиссия была учреждена по решению Бюро Ассамблеи как ответ на доклад тогдашнего лидера группы социалистов в ПАСЕ Микеле Николетти (в понедельник был утвержден спикером ассамблеи) о необходимости гармонизации отношений внутри Совета Европы.

Со своей стороны Косачев сообщил, что "задача - еще раз обозначить обеспокоенность России несовершенством правил и процедур ПАСЕ, злоупотребление которыми со стороны группы государств через свои парламентские делегации в ассамблее создает серьезные юридические и политические проблемы для функционирования Совета Европы в целом". Он уточнил, что спецкомиссия представит свои соображения, если их удастся выработать, в политком ПАСЕ, где готовится доклад по возможной реформе этой структуры Совета Европы для гармонизации представительства государств-членов организации во всех ее органах.

В понедельник Николетти в первом выступлении после утверждения на должность председателя ПАСЕ выразил сожаление в связи с отсутствием в Страсбурге делегации РФ и подтвердил, что диалог с российскими парламентариями продолжается.

Россия и ПАСЕ

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав делегации РФ, но тогда санкции остались в силе: Россия была лишена возможности голосовать в ПАСЕ до конца года, а также отстранена от участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы. В ответ делегация РФ заявила, что отказывается работать в ПАСЕ на таких условиях, а в 2016-2017 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся русофобских настроений в Страсбурге.

В конце июня 2017 года стало известно, что Россия приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно Москва предлагает внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.

В преддверии зимней сессии ПАСЕ постпред РФ в Совете Европы Иван Солтановский предупредил, что кризис в страсбургской ассамблее, где зашкаливает политизация обсуждаемых вопросов, может распространиться на другие органы СЕ и перейти в системное качество.