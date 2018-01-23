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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии, в том числе в районе Африна

Политика
23 января, 23:01 дата обновления: 23 января, 23:07 UTC+3

Главы государств также коснулись подготовки Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, который пройдет 29-30 января

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© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии, в том числе в районе Африна, где турецкие военные проводят операцию. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

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"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обменялись мнениями по ситуации в Сирии, в том числе на северо-западе страны в районе Африна в связи с проведением там вооруженными силами Турции военной операции. С обеих сторон акцентирована важность продолжения активной совместной работы по разрешению кризиса, которая должна основываться на принципах сохранения территориальной целостности и уважения суверенитета Сирии", - говорится в сообщении.

Главы государств также коснулись подготовки Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, который пройдет 29-30 января. "Обсуждена выходящая на финишную прямую подготовка к предстоящему в Сочи Конгрессу сирийского национального диалога. Выражена надежда, что Конгресс будет носить представительный характер и послужит поиску долгосрочного политического урегулирования в Сирии в соответствии с положениями резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, а также договоренностями, достигнутыми в рамках астанинского процесса", - сообщили в Кремле.

"С удовлетворением констатирована положительная динамика развития российско-турецких отношений в самых различных сферах", - добавили в пресс-службе.

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Темы
Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
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Эрдоган, Реджеп Тайип Путин, Владимир Владимирович
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