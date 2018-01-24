Лавров и Тиллерсон обсудили развитие ситуации в Сирии и КНДР

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном ход операций в северных районах Сирии, подготовку к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи, а также предостерег от эскалации напряженности на Корейском полуострове. Об этом сообщили в среду в МИД РФ по итогам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств двух стран.

"Рассматривалась ситуация с урегулированием конфликта в Сирии, в том числе ход операций в северных районах и подготовка к встрече сирийских сторон в Вене и Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи, который нацелен на продвижение мирного процесса под эгидой ООН", - информировали в министерстве. При этом, отметили в МИД, глава российского дипведомства акцентировал, что только сами сирийцы вправе определить будущее своей страны.

Лавров также обратил внимание на готовность к диалогу, демонстрируемую Пхеньяном, и призвал к разрешению противоречий исключительно дипломатическими методами с учетом российско-китайских инициатив (о двойном замораживании - ракетных и ядерных испытаний КНДР, а также военных учений США и Южной Кореи). "Главы внешнеполитических ведомств России и США, в частности, выразили общее мнение, что КНДР следует строго выполнять требования Совета Безопасности ООН, неоднократно осуждавшего проводившиеся ею ядерные испытания и ракетные пуски, - указали на Смоленской площади. - При этом Лавров вновь предостерег от эскалации напряженности в районе Корейского полуострова, к которой ведет агрессивная риторика в адрес Северной Кореи, включая сколачивание направленных против нее блоков и угрозы морской блокады".

20 января Генштаб турецких ВС объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз" в сирийском Африне, где проживают порядка 1,5 млн курдов. Эти организации Анкара считает террористическими, а военная помощь, оказанная им Вашингтоном, вызвала резкую критику в Турции. Согласно последним данным, самолеты турецких ВВС поразили более 170 целей в Африне. Основной задачей операции является создание на севере Сирии зоны безопасности глубиной 30 км к югу от границы с Турцией.

Конгресс сирийского национального диалога пройдет в Сочи 29-30 января. Как ожидается, число его участников составит около 1,5 тыс. человек. Помимо сирийских сторон, предполагается участие наблюдателей, прежде всего ООН. Одной из задач Конгресса станет создание комиссии по разработке Конституции Сирии.