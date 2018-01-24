Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 56.39
€ 69.45
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров и Тиллерсон обсудили развитие ситуации в Сирии и КНДР

Политика
24 января, 16:22 дата обновления: 24 января, 16:58 UTC+3

Глава МИД РФ и госсекретарь США обсудили по телефону ход операций в северных районах арабской республики и обстановку на Корейском полуострове

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном ход операций в северных районах Сирии, подготовку к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи, а также предостерег от эскалации напряженности на Корейском полуострове. Об этом сообщили в среду в МИД РФ по итогам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Смотрите также

Смертоноснее и мощнее: ядерные бомбы на службе Ким Чен Ына

"Рассматривалась ситуация с урегулированием конфликта в Сирии, в том числе ход операций в северных районах и подготовка к встрече сирийских сторон в Вене и Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи, который нацелен на продвижение мирного процесса под эгидой ООН", - информировали в министерстве. При этом, отметили в МИД, глава российского дипведомства акцентировал, что только сами сирийцы вправе определить будущее своей страны.

Лавров также обратил внимание на готовность к диалогу, демонстрируемую Пхеньяном, и призвал к разрешению противоречий исключительно дипломатическими методами с учетом российско-китайских инициатив (о двойном замораживании - ракетных и ядерных испытаний КНДР, а также военных учений США и Южной Кореи). "Главы внешнеполитических ведомств России и США, в частности, выразили общее мнение, что КНДР следует строго выполнять требования Совета Безопасности ООН, неоднократно осуждавшего проводившиеся ею ядерные испытания и ракетные пуски, - указали на Смоленской площади. - При этом Лавров вновь предостерег от эскалации напряженности в районе Корейского полуострова, к которой ведет агрессивная риторика в адрес Северной Кореи, включая сколачивание направленных против нее блоков и угрозы морской блокады".

Смотрите также

Сирийский район Африн. Досье

20 января Генштаб турецких ВС объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз" в сирийском Африне, где проживают порядка 1,5 млн курдов. Эти организации Анкара считает террористическими, а военная помощь, оказанная им Вашингтоном, вызвала резкую критику в Турции. Согласно последним данным, самолеты турецких ВВС поразили более 170 целей в Африне. Основной задачей операции является создание на севере Сирии зоны безопасности глубиной 30 км к югу от границы с Турцией.

Конгресс сирийского национального диалога пройдет в Сочи 29-30 января. Как ожидается, число его участников составит около 1,5 тыс. человек. Помимо сирийских сторон, предполагается участие наблюдателей, прежде всего ООН. Одной из задач Конгресса станет создание комиссии по разработке Конституции Сирии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Ситуация на Корейском полуострове Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
Персоны
Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
Страны
США КНДР Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Использование российского флага болельщиками на ОИ-2018 официально не запрещено
2
Су-57 начал полеты с новейшим оружием на борту
3
Грызлов заявил, что ПАСЕ не понимает или не желает понимать природу кризиса в Донбассе
4
МВД рассмотрит предложение Союза автошкол о переэкзаменовке водителей с истекшими правами
5
Родченков дал в CAS показания, противоречащие его заявлениям в New York Times
6
Семья фигуриста Букина в шоке от решения МОК о недопуске спортсмена на Игры
7
Эрдоган: Турция положит конец играм возле своих границ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама