Лавров примет участие в Конгрессе сирийского нацдиалога в Сочи

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в работе Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Планируется участие в работе форума Сергея Лаврова. Детальную программу и мероприятия, в которых он примет участие, мы сообщим дополнительно", - сказала дипломат.

Конгресс сирийского национального диалога пройдет в Сочи 29-30 января. Как ожидается, число его участников составит около 1,5 тыс. человек. Помимо сирийских сторон, предполагается участие наблюдателей, прежде всего ООН. Одной из задач форума станет создание комиссии по разработке Конституции Сирии.