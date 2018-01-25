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Лавров примет участие в Конгрессе сирийского нацдиалога в Сочи

Политика
25 января, 15:42 UTC+3 МОСКВА 25, января. /ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что о программе и мероприятиях, в которых Лавров примет участие, сообщат дополнительно

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в работе Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Планируется участие в работе форума Сергея Лаврова. Детальную программу и мероприятия, в которых он примет участие, мы сообщим дополнительно", - сказала дипломат.

Конгресс сирийского национального диалога пройдет в Сочи 29-30 января. Как ожидается, число его участников составит около 1,5 тыс. человек. Помимо сирийских сторон, предполагается участие наблюдателей, прежде всего ООН. Одной из задач форума станет создание комиссии по разработке Конституции Сирии.

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Темы
Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
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Лавров, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
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