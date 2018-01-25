Дворкович: Россия готова к расширению диалога с США

ДАВОС, 25 января. /ТАСС/. Россия и США в настоящее время ведут диалог по повестке региональной безопасности и другим локальным вопросам, однако Москва готова вести обсуждение и других тем. Об этом вице-премьер РФ Аркадий Дворкович рассказал в четверг на пресс-конференции по итогам работы на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы будем продолжать диалог и сейчас это делаем по локальным вопросам и вопросам региональной безопасности, таким как Сирия, Ближний Восток в целом, Северная Корея, Иран, ряд других тем. Этот диалог не прекращался, это правильно абсолютно, потому что без участия США, России, Евросоюза, Китая невозможно решение многих таких проблем", - отметил он.

Он добавил, что российская сторона готова к расширению повестки диалога, но "это вопрос к нашим партнерам, мы готовы в любой момент". 'Я бы даже больше сказал - всегда. Но пока таких отношений нет, диалога нет. Есть бизнес-отношения на уровне компаний, это очень хорошо, а официальных отношений иных пока нет", - заметил он.

Говоря о действующих санкциях со стороны западных стран Дворкович отметил, что, по мнению российской стороны, европейские коллеги хотят постепенной отмены санкций. "Если раньше общей мантрой было выполнение минских соглашений полностью, то сейчас многие европейские лидеры - это не общая позиция Европы, а позиции отдельных стран - говорят о том, что если будет прогресс, можно постепенно этим заниматься (отменять санкции - прим. ТАСС)", - заметил Дворкович.

Российская сторона по-прежнему относится к санкциям как контрпродуктивному, бессмысленному и несправедливому механизму, не ведущему ни к каким результатам, добавил вице-премьер.