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Володин видит двойные стандарты в запросе посла США в РФ на встречу с ним

Политика
26 января, 15:44 UTC+3

Председатель Госдумы отметил, что примет решение о встрече, когда поступит официальный запрос

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил о том, что видит двойные стандарты в запросе посла США в РФ Джона Хантсмана на встречу с ним, учитывая санкции против российских политиков, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

"Не должно быть двойных стандартов: США признали российских политиков невъездными, на них распространили санкции, а сейчас хотят встречаться с председателями Госдумы и Совета Федерации. Ну это же двойные стандарты", - сказал журналистам глава нижней палаты парламента РФ.

"Мы за то, чтобы не было двойных стандартов, за уважение, за открытые отношения", - добавил Володин.

Он добавил, что примет решение о встрече с Хантсманом, когда в Госдуму поступит соответствующий официальный запрос, а также с учетом будущих санкций Вашингтона в отношении Москвы.

"Давайте дождемся официального документа и еще раз его обсудим", - сказал спикер Госдумы. "Но когда речь идет о введении санкций, нужно понимать последствия", - предупредил он.

Володин добавил, что будет принимать решение о встрече с Хантсманом в том числе исходя из того, будет ли реакция на запросы российского посла в США Анатолия Антонова на встречи с представителями Конгресса.

"Исходите из того, что это неправильно, когда берут и игнорируют такие инициативы (посла РФ на общение с американскими парламентариями - прим. ТАСС)", - сказал председатель Госдумы.

"Тем более это неправильно вдвойне, потому что, как правило, игнорирование этой инициативы приведет к зеркальному ответу, к симметричной позиции. Это тоже аргумент для того, чтобы принять решение (о возможной встрече - прим. ТАСС) не в пользу, а наоборот", - отметил он.

Ранее в пятницу в Twitter-аккаунте американской дипмиссии в РФ появилось сообщение о том, что Хантсман надеется провести встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым и другими представителями российской власти.

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Персоны
Хантсман, Джон Антонов, Анатолий Иванович Володин, Вячеслав Викторович
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