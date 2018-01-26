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В Госдуме считают, что расширение санкций США не нанесет серьезного вреда экономике РФ

Политика
26 января, 21:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

Ответом на санкции должно быть повышение эффективности российской экономики, считает Владимир Гутенев

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Расширение антироссийских санкций США не сможет нанести серьезного вреда экономике РФ. Эту точку зрения высказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, первый вице-президент объединения "СоюзМаш России" Владимир Гутенев.

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"Я не вижу негативных последствий в тактическом плане от новых санкций. Мы продолжаем жить в санкционном режиме и то, что несколько расширили перечень структур, которые находятся под санкциями США, мало что меняет", - сказал Гутенев. По его словам, "оппоненты России должны понимать, что такими мерами вряд ли можно добиться смены нашего курса".

Реальный ответ на санкции с российской стороны Гутенев видит в "повышении эффективности собственной экономики, создании более благоприятных условий для бизнеса и улучшении в сферах здравоохранения, образования и социальной защиты". "Потому что при успехах в этих областях внешние угрозы не страшны", - заключил он.

Ранее в пятницу США расширили число компаний и физических лиц в России и других странах, на которых распространяется действие односторонних санкций, введенных в свое время в связи с событиями на Украине. Под них подпали, в частности, 12 организаций, которые, по утверждению Вашингтона, связаны с "Сургутнефтегазом" (сама компания находится под санкциями США и Евросоюза с 2014 года), компания "Силовые машины", а также структура Ростеха - "Технопромэкспорт". В санкционные списки США также вошли заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов и директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак.

Новое расширение ограничительных мер США затронуло в том числе тех, кто был причастен к поставке газовых турбин производства Siemens для тепловых электростанций в Крыму, говорится в комментарии пресс-службы американского Минфина. По этому комментарию, данные действия подтверждают приверженность Министерства финансов США сохранению санкционного давления на Россию до полного выполнения обязательств в рамках минских соглашений.

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