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Косачев выразил сожаление об отказе сирийской оппозиции от участия в конгрессе в Сочи

Политика
27 января, 3:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

По мнению главы комитета Совфеда по международным делам, "Конгресс - это реальный шанс продвинуться вперед в сплочении самых различных сил в интересах реализации резолюции Совбеза"

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил крайнее сожаление в связи с решением оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) отказаться от участия в Конгрессе сирийского национального диалога, который пройдет в Сочи 29-30 января.

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"Выражаю по этому поводу крайнее сожаление. Конгресс - это реальный шанс продвинуться вперед в сплочении самых различных сил в интересах реализации резолюции Совета Безопасности ООН 2254 [по сирийскому урегулированию]", - сказал Косачев ТАСС в субботу.

Оппозиционный Сирийский комитет по переговорам принял решение отказаться от участия в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. Соответствующая запись была размещена в субботу в Twitter комитета. Представитель оппозиционного СКП Фирас аль-Калди подтвердил ТАСС, что комитет принял такое решение.

В начале недели глава международного комитета Совфеда провел встречу с лидером объединенной делегации сирийской оппозиции Насром аль-Харири, на которой сообщил, что планирует принять участие в Конгрессе сирийского национального диалога и сказал, что искренне хотел бы увидеть в Сочи делегацию Высшего комитета по переговорам. Косачев тогда отметил, что устойчивое урегулирование в Сирии будет возможно только тогда, когда его условия будут выработаны и согласованы всеми участниками процесса, "за исключением тех, кто стоит на откровенно террористических позициях".

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Темы
Кризис в Сирии Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
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