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Слуцкий назвал хорошей новостью переизбрание Земана президентом Чехии

Политика
27 января, 19:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

Председатель комитета Госдумы по международным делам считает чешского лидера авторитетным и конструктивным европейским политиком

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий приветствовал переизбрание Милоша Земана президентом Чехии.

"Это хорошая новость, поздравляем президента", - сказал Слуцкий ТАСС.

Глава комитета считает Земана авторитетным и конструктивным европейским политиком. "Мы все помним, как он, выступая в ПАСЕ, назвал присоединение Крыма к России свершившимся фактом. Надеемся, что здравая позиция Земана будет способствовать в том числе преодолению кризиса в отношениях РФ - ЕС и прозрению в Европе целом", - отметил Слуцкий.

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