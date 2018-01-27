Слуцкий назвал хорошей новостью переизбрание Земана президентом Чехии

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий приветствовал переизбрание Милоша Земана президентом Чехии.

"Это хорошая новость, поздравляем президента", - сказал Слуцкий ТАСС.

Глава комитета считает Земана авторитетным и конструктивным европейским политиком. "Мы все помним, как он, выступая в ПАСЕ, назвал присоединение Крыма к России свершившимся фактом. Надеемся, что здравая позиция Земана будет способствовать в том числе преодолению кризиса в отношениях РФ - ЕС и прозрению в Европе целом", - отметил Слуцкий.