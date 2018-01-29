Участники Конгресса сирийского национального диалога прибывают в Сочи

СОЧИ, 29 января. /ТАСС/. Основная часть делегатов Конгресса сирийского национального диалога, который пройдет 30 января, прибудет в понедельник в Сочи. Встреча в России станет продолжением усилий Москвы по восстановлению мирной жизни в Сирии и соберет свыше 1,5 тысячи человек.

По данным организаторов форума, первые делегаты из числа представителей внутренней оппозиции из Дамаска уже прилетели накануне.

Участникам предстоит дать импульс диалогу между различными частями сирийского общества для определения послевоенного устройства Сирии, в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН создать условия для восстановления единства страны и политического урегулирования кризиса самими сирийцами. Резолюция предписывает обеспечить максимально инклюзивный состав участников процесса политического урегулирования, что и предполагает сочинский Конгресс за счет приглашения максимально широкого круга политических, гражданских и этноконфессиональных групп Сирии, представителей политических партий, общественных движений, племенных объединений страны.

Приглашение сирийцев к диалогу

Всего, по данным организаторов Конгресса, на мероприятие приглашены порядка 1,6 тысячи делегатов, представляющих все слои сирийского сообщества. По национальному составу большинство из участников арабы (94,5%), но среди приглашенных есть курды, езиды, ассирийцы, армяне, черкесы, чеченцы, дагестанцы, абхазы, туркоманы и друзы. Большинство делегатов - из самой Сирии, их более 1,3 тысячи человек. Среди них - оппозиция из состава Народного совета Сирии, представители ключевых политических партий страны (БААС, Прогрессивный народный фронт, Коммунистическая партия), видные религиозные деятели всех конфессий, представители племен, профсоюзов, творческих организаций и национальных меньшинств.

Особую группу участников из Сирии составляют представители "примирившихся" незаконных вооруженных формирований - всего таких сложивших оружие отрядов насчитывается в Сирии около 230.

На Конгрессе будет представлена и "внешняя" оппозиция - ожидаются более 300 участников. Среди них - делегаты от "московской платформы" Кадри Джамиль; "астанинской платформы" Ранда Кассис; движения "Завтра Сирии", возглавляемого Ахмедом Джарбой; Хейсам Манаа из "Национального координационного комитета за демократические перемены"; представители "Гражданского движения".

К работе на Конгрессе приглашена делегация Министерства иностранных дел Сирии во главе с советником министра Фаруком Арнусом. В ее состав могут войти также директора профильных департаментов сирийского внешнеполитического ведомства.

Условия созданы

Уже в аэропорту Сочи прибывающих на Конгресс встречают плакаты с девизом форума - помочь представителям всех слоев сирийского общества найти решение для мирного будущего. "Мир народу Сирии!" - такой призыв и одновременно пожелание народу страны на русском, арабском и английском языках значится под изображением рукопожатия на флагах, установленных вдоль дороги от аэропорта до места проведения Конгресса - главного медиацентра в Олимпийском парке. Основная идея встречи воплощена и в эмблеме Конгресса - белый голубь - символ мира - на фоне реющих флагов Сирии.

Российские организаторы предусмотрели все необходимое для комфортной работы на форуме представителей СМИ. Всего для освещения Конгресса аккредитовалось более 500 журналистов, в том числе 288 сотрудников иностранных СМИ из 27 стран мира.

Добраться до Сочи представители СМИ могут бесплатным чартерным рейсом из Москвы, а непосредственно между гостиницей, в которой будут проживать журналисты, и пресс-центром организовано регулярное движение шаттлов. Сам же пресс-центр, который также расположен в Олимпийском парке, оборудован необходимыми техническими средствами, предусмотрен перевод мероприятий форума на три рабочих языка - английский, арабский и русский. Для помощи гостям Сочи в эти дни привлечены 190 волонтеров из числа студентов, многие из которых владеют не только английским, но и арабским языком.

Максимум усилий

Обеспечить требование резолюции 2254 и собрать самый широкий круг участников для обсуждения урегулирования в Сирии оказалось непростой задачей. Она не раз становилась препятствием для организации политического диалога по Сирии на других площадках. Окончательный список приглашенных был утвержден на подготовительной встрече стран - гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран, Турция), которая состоялась в Сочи 19-20 января. Как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва совместно с Анкарой и Тегераном старались сформировать списки приглашенных таким образом, "чтобы цель собрать под одной крышей всех представителей сирийского общества - как правительства, так и оппозиции - была достигнута".

Для участия в Конгрессе в качестве наблюдателей были приглашены все основные региональные и международные внешние игроки, что позволит обеспечить максимальную прозрачность работы форума. Это постоянные члены Совета Безопасности ООН, а также соседи Сирии и влиятельные арабские страны - Ирак, Иордания, Ливан, Египет и Саудовская Аравия. Участие в работе форума уже подтвердил Казахстан, который регулярно принимает у себя международные встречи по сирийскому урегулированию в "астанинском" формате.

Представлять ООН на Конгрессе будет спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, который ранее выразил надежду на то, что Конгресс позволит оживить Женевский процесс, регулярные переговоры сирийского правительства и оппозиции. В Сочи в качестве наблюдателя ждут и США как постоянного члена СБ ООН. Вашингтон до сих пор не дал ответа на приглашение, хотя в американском посольстве подтвердили, что оно было получено.

Храня молчание о возможности своего участия в форуме, Соединенные Штаты предпринимают довольно красноречивые действия. К примеру, 12 января в Вашингтоне пять стран - США, Великобритания, Франция, Саудовская Аравия и Иордания - подготовили неофициальный документ по урегулированию в Сирии, в котором, по сообщению ряда источников, речь идет о превращении Сирии в парламентско-президентскую республику, децентрализации страны и проведении процессов реформирования и послевоенного переустройства под внешним контролем. В Дамаске сочли этот документ неприемлемым. Постпред САР при ООН Башар Джаафари заявил в Вене, что этот план является попыткой подрыва женевских переговоров и конгресса в Сочи.

Россия на уровне

РФ на Конгрессе будет представлена на высоком уровне: делегацию возглавит спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, ожидается прибытие министра иностранных дел Сергея Лаврова. Планирует участие в мероприятиях форума и глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Свои делегации высокого уровня направят страны, выступающие вместе с Россией гарантами перемирия в Сирии - Иран и Турция.

Однако, несмотря на такое представительство ведущих мировых держав и ключевых стран региона, основную работу на Конгрессе предстоит проделать самим сирийцам, ведь только они, согласно резолюции 2254, могут определить будущее своей страны.