Медведев пошутил, что непопадание в "кремлевский список" для министра - повод уволиться

ГОРКИ, 30 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в шутливой форме ответил на вопрос ТАСС о публикации "кремлевского списка" США, отметив, что непопадание в него для члена правительства - повод уволиться. Об этом он заявил по итогам переговоров со своим бельгийским коллегой Шарлем Мишелем.

"Я думаю, это та ситуация, когда непопадание в этот список - это повод уволиться. Но мы, конечно, так поступать не будем. Очевидно, что в рамках этого списка фигурирует практически вся команда существующих органов власти, существующая в нашей стране, и список дополнен представителями крупнейшего российского бизнеса, которые покрывают по сути всю российскую экономику", - отметил премьер.