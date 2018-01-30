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Медведев пошутил, что непопадание в "кремлевский список" для министра - повод уволиться

Политика
30 января, 16:10 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 30, января. /ТАСС

Российский премьер обратил внимание на то, что в рамках доклада минфина США фигурирует "практически вся команда существующих органов власти"

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Материал из 1 страницы
© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ГОРКИ, 30 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в шутливой форме ответил на вопрос ТАСС о публикации "кремлевского списка" США, отметив, что непопадание в него для члена правительства - повод уволиться. Об этом он заявил по итогам переговоров со своим бельгийским коллегой Шарлем Мишелем.

"Я думаю, это та ситуация, когда непопадание в этот список - это повод уволиться. Но мы, конечно, так поступать не будем. Очевидно, что в рамках этого списка фигурирует практически вся команда существующих органов власти, существующая в нашей стране, и список дополнен представителями крупнейшего российского бизнеса, которые покрывают по сути всю российскую экономику", - отметил премьер.

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