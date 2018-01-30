Представители сирийского общества на конгрессе в Сочи обсуждают будущее страны

СОЧИ, 30 января. /ТАСС/. Конгресс сирийского национального диалога, в ходе которого разным слоям сирийского общества предстоит начать прямой разговор о послевоенном устройстве страны, проходит в Сочи во вторник.

Открытая часть конгресса, начавшегося с двухчасовым опозданием, включала обращение президента Владимира Путина, которое зачитал глава МИД Сергей Лавров, и избрание президиума конгресса.

Основная часть форума, по итогам которой 1500 участников из Сирии должны сформировать конституционную комиссию и принять итоговое заявление о путях урегулирования сирийского конфликта, проходит за закрытыми дверями.

Решать сирийцам

Открыл конгресс старейшина форума, глава Торгового союза Сирии Мухаммад Гасан аль-Каля. В выступлении он подчеркнул, что собравшиеся в Сочи представители сирийского народа намерены "встать единым фронтом на защиту суверенитета, независимости и единства" против тех, кто не желает для Сирии будущего.

Он выразил уверенность, что сирийцам удастся в скором будущем "полностью восстановить страну". Кроме того, старейшина выступил против внешнего вмешательства во внутренние дела Сирии и призвал "прекратить разжигать смуту и раскол сирийского народа".

Особенный акцент аль-Каля сделал на недопустимости вмешательства в дела Сирии извне и попыток навязать готовые пути выхода из кризиса. "Мы собрались здесь, чтобы сказать всем враждебным силам: "Руки прочь от Сирии!" - сказал он. По его словам, "только сыны и дочери Сирии вправе определять судьбу своей родины".

Возможность искоренить терроризм

Вслед за представителем Сирии слово взял Лавров, зачитавший приветствие российского лидера. "Ваш форум призван вновь сплотить народ Сирии после почти семилетнего вооруженного конфликта, унесшего жизни сотен тысяч людей, вынудившего миллионы граждан покинуть свою родину, - указал Путин в своем послании. - Предоставляется хорошая возможность реализовать стремление сирийцев к прекращению братоубийственной войны, окончательному искоренению терроризма, возвращению к нормальной жизни".

По словам Путина, "Россия продолжает предпринимать активные шаги в целях содействия установлению долгосрочного мира и стабильности в Сирии, укреплению ее суверенитета, единства и территориальной целостности". Он отметил, что при поддержке российских Воздушно-космических сил сирийская армия разгромила боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), "стремившихся превратить эту страну в плацдарм международного терроризма".

В послании отмечалось, что уже сформированы условия для того, чтобы начать по-настоящему эффективный межсирийский диалог для достижения всеобъемлющего политического урегулирования при ведущей роли ООН и на основе решений международного сообщества, прежде всего, резолюции 2254 СБ ООН.

Президиум и призыв к ООН

Лавров добавил несколько слов от себя. Он поблагодарил Турцию, Иран и ООН за усилия по подготовке конгресса, после чего предложил, чтобы в ведении диалога участникам помогал спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев в качестве представителя страны-хозяйки мероприятия.

Спецпредставитель президента РФ уточнил некоторые задачи, стоящие перед конгрессом. Он сообщил, что участники сосредоточатся на двух пунктах повестки дня: обмене мнениями по текущей ситуации в стране и путям выхода из политического кризиса, а также принятии заключительного обращения участников форума к ООН.

Состоялось избрание президиума мероприятия. В него вошли представители как внутренних политических сил и общественных движений страны, так и некоторые из лидеров "внешней" оппозиции, в частности, член руководства "московской" платформы сирийской оппозиции Кадри Джамиль, одна из лидеров "астанинской" платформы Ранда Кассис, лидер движения "Завтра Сирии" Ахмед Джарба и представитель "Национального координационного комитета за демократические перемены" Хейсам Манаа.

Важным моментом стало то, что после вступительной части зал покинули не только представители прессы, но и стран-наблюдателей: обсуждать пути урегулирования кризиса в своей стране будут исключительно сами сирийцы.

Непростая работа

Хотя многие собравшиеся в Сочи заявляют, что объединены общей целью достижения мира в Сирии и запуска общенационального диалога, долгая история семилетнего конфликта иногда дает о себе знать. Открытие мероприятия задержалось на некоторое время, из-за чего среди освещающих конгресс журналистов, особенно иностранных, почти сразу начали ходить спекуляции относительно раскола в рядах участников и даже международных наблюдателей.

Позже стало известно, что группа предполагаемых участников вооруженной сирийской оппозиции, прилетевшая из Анкары, не доехала до конгресса, поскольку ей не понравилось оформление форума, включавшего государственные флаги Сирии. Как сообщил источник в турецком МИД, полномочия этих делегатов были переданы оставшимся в Сочи представителям из Анкары.

Во время выступления Лаврова, когда министр уже говорил от своего имени, начались выкрики из зала на русском и арабском языках, причем звучали как слова в поддержку роли России в урегулировании сирийского кризиса, так и против.

Конгресс поможет женевским переговорам

Научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин выразил уверенность, что конгресс придаст импульс женевским переговорам. "Приезд спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры в Сочи означает, что сочинская площадка действует в русле международного права, - отметил он. - Это добавляет конгрессу легитимности, при этом форум не подменяет женевский формат".

Что касается деталей и планов работы, то эти вопросы следует адресовать участникам конгресса - сирийцам, указал эксперт. "Уверен, что решение касательно того, нужно ли проводить [конгресс] на регулярное основе и будет ли он продолжаться или нет, должно быть найдено в ходе консультаций с нашими партнерами", - сказал Наумкин.