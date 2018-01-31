Путин встретится с участниками Олимпиады в Пхёнчхане и проведет совещание с кабмином

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду встретится с российскими спортсменами, которые примут участие в Олимпиаде в Пхёнчхане, проведет совещание с членами кабмина и пообщается с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем.

Встреча с олимпийцами

"В учебно-тренировочном центре "Новогорск" президент Российской Федерации встретится с российскими спортсменами - участниками XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в городе Пхёнчхане (Республика Корея)", - сообщили в пресс-службе Кремля.

О российских олимпийцах Путин говорил во вторник, когда встречался со своими доверенными лицами в рамках предвыборной кампании. Он подчеркнул, что мировой спорт и олимпийское движение нельзя превращать в "задний двор грязной политической кухни", но нужно продолжить работу с международными спортивными организациями.

Путин также заявил, что считает нападки на российских спортсменов одной из линий атаки на Россию, потому что спортивные победы сплачивают нацию.

Он отметил, что причины недопуска некоторых россиян к Олимпиаде в Южной Корее не называются, при этом функционеры ссылаются на "совокупность каких-то других причин", не связанных с допингом. "Каких? Это что, какая-то спецслужба? - сказал он. - Ведь спорт - это такая сфера деятельности, которая, как и искусство, должна быть открыта миру. Там все должно быть про-зрач-но, насквозь должно быть видно, иначе возникает недоверие к принимаемым решениям".

Путин признал, что Россия дала повод для обвинений в ее адрес, однако напомнил, что случаи употребления допинга есть и в других странах, просто их "не выпячивают и не раскручивают в рамках внутриполитических кампаний".

Он заверил, что Россия будет морально и материально поддерживать своих спортсменов, которые не смогут поехать на Олимпиаду. Он выразил надежду, что неприятная страница в отношениях с международными спортивными организациями будет перевернута в самое ближайшее время. Путин также призвал всех российских спортсменов следовать правилам Международного олимпийского комитета.

Совещание с членами кабмина

Также в среду глава государства проведет традиционное совещание с членами правительства. "Основной темой встречи станет внедрение информационных систем в сфере лекарственного обеспечения, - отметили в Кремле. - Помимо этого, будет рассмотрен ряд актуальных текущих тем". Пилотный проект по маркировке лекарственных средств был запущен в РФ в 2017 году.

Более одной тысячи участников сейчас подключены к системе маркировки. Основной целью этого проекта является защита населения от фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных препаратов и предоставление неограниченному кругу потребителей возможности проверки легальности зарегистрированных лекарственных препаратов, находящихся в гражданском обороте. Внедрение этой системы также позволит обеспечить прозрачность и развитие справедливой конкуренции на фармрынке.

Изначально планировалось, что все лекарственные препараты, реализующиеся в РФ, должны быть промаркированы до 31 декабря 2018 года. Однако позже сроки внедрения обязательной маркировки были отодвинуты до 2020 года. Ранее глава Росздравнадзора Михаил Мурашко говорил, что для некоторых видов препаратов, в том числе дорогостоящих, такая маркировка может стать обязательной уже в этом году.

Встреча с премьером Бельгии

О встрече главы государства с премьером Бельгии Шарлем Мишелем ранее сообщал сотрудник аппарата правительства РФ. Во вторник Мишель уже провел переговоры с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

По их итогам глава российского кабмина констатировал, что даже в нынешних условиях санкций инвестиционное сотрудничество России и Бельгии не замерло. "Несмотря на известные обстоятельства, связанные с санкционной политикой, инвестиционное сотрудничество [России и Бельгии] не замерло: объем накопленных инвестиций составляет со стороны Бельгии $1,2 млрд по состоянию на середину прошлого года, с российской стороны - приблизительно полмиллиарда долларов", - заявил он.

"Если говорить о торговле, то она в целом за последнее время стала восстанавливаться, за 11 месяцев прошлого года товарооборот вырос на 20%, - констатировал российский премьер. - Причем позитивная динамика есть как со стороны РФ, так и со стороны Бельгии. И это та динамика, которую можно было бы сохранить".

По словам Медведева, у двух стран есть хорошие перспективы по развитию сотрудничества в сфере металлургии, энергетики, аэрокосмической отрасли, фармацевтики, медицины. "Надеюсь, что предприниматели будут вести себя активнее, мы об этом тоже говорили", - сказал глава кабмина. Он также отметил позитивную динамику в гуманитарном сотрудничестве двух стран, что особенно важно в условиях "проблем доверия и взаимопонимания".