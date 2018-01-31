Захарова назвала вбросом публикации в голландских СМИ о российских хакерах

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Информация о возможной причастности РФ к хакерским атакам в США в предвыборный период, появившаяся 25 января в голландских СМИ, является вбросом, заявила в среду на брифинге директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

По ее мнению, это может быть связано с консультативным референдумом о расширении полномочий спецслужб Нидерландов, который пройдет в марте совместно с муниципальными выборами в этой стране.

"Мы рассматриваем этот сюжет как очередной вброс недостоверной информации, но уж очень смешной", - сказала Захарова. Она подчеркнула, что информация, распространяемая голландской прессой, не опирается на факты и не подкреплена достоверными данными.

По мнению официального представителя МИД, вброс мог оказаться попыткой повлиять на результаты грядущего голосования в Нидерландах. "В марте в этой стране пройдут муниципальные выборы, они совмещены с консультативным референдумом по вопросу о расширении полномочий… спецслужб. Голландская общественность вполне обоснованно обеспокоена этими планами, реализация которых подготовит почву для еще больших злоупотреблений со стороны государства на этом поприще", - отметила Захарова.

Она также посетовала на то, что Нидерланды более двух с половиной лет не предавали информацию о хакерах огласке и не сообщали о ней российской стороне.

25 января в голландской прессе были опубликованы результаты журналистского расследования, в которых говорилось о том, что в 2014 году спецслужбам Нидерландов удалось установить слежку за группой хакеров. Как утверждается в публикации, предположительно связанные с Москвой злоумышленники организовали атаку на избирательный штаб Хиллари Клинтон, французский телеканал TV5MONDE, штаб-квартиру правящей партии ФРГ ХДС.

26 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, обвинил СМИ Голландии в подбрасывании "угля в топку антироссийской истерии" в США.