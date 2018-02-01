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Суд оставил под арестом отстраненного от должности мэра Махачкалы Мусаева

Политика
1 февраля, 16:23 UTC+3 МАХАЧКАЛА 1, февраля. /ТАСС

Муса Мусаев обвиняется в превышении полномочий при выделении земли

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Мэр Махачкалы Муса Мусаев

Мэр Махачкалы Муса Мусаев

© Сергей Расулов/NewsTeam/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 1 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Дагестана оставил в силе меру пресечения временно отстраненному мэру Махачкалы Мусе Мусаеву, он останется под арестом, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил постановление Советского районного суда Махачкалы оставить в силе, в удовлетворении апелляционной жалобы отказать", - заявил судья.

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Мусаев (по ходатайству следствия временно отстранен от должности мэра Махачкалы) обвиняется в превышении полномочий при выделении земли, свою вину он не признает. Советский районный суд Махачкалы 21 января арестовал Мусаева, его адвокаты настаивали на отсутствии оснований для ареста. В апелляционной жалобе адвокатов говорилось, что судом не приведены конкретные фактические обстоятельства, которые свидетельствуют о том, что, оставаясь на свободе, Мусаев может скрыться от органов следствия или оказать влияние на ход расследования уголовного дела.

По версии следствия, в марте 2016 года Мусаев, заведомо зная, что земельный участок площадью около 17,5 га, расположенный в Махачкале, является собственностью республики, незаконно подписал постановление о предоставлении этого участка в собственность ОАО "АСПК" за плату в размере 1,1 млн руб. По заключению специалистов, рыночная стоимость участка составляет более 81 млн руб. В рамках уголовного дела проведены обыски у подчиненных обвиняемого, в том числе у должностных лиц мэрии, занимавшихся подготовкой документов, касающихся передачи земельного участка.

После отклонения апелляции представитель обвинения прокурор Вячеслав Хлопонин заявил, что решение суда вынесено законно. Адвокат Сулейман Азуев, в свою очередь, отметил, что следствием пока не было представлено ни одного документа, подтверждающего, что данный земельный участок находится в собственности Республики Дагестан. "Более того, этот участок уже обременен - на нем есть строения", - добавил Азуев, заявив, что районный суд не проверил обоснованность подозрений следствия в отношении Мусаева.

Сам Мусаев отметил в ходе заседания, что ему "был представлен документ со всеми визами специалистов". "В соответствии с должностными инструкциями ответственность за документы несут вносящие их профильные специалисты <...> Это обыкновенная услуга, предоставляемая муниципалитетом. И сегодня администрация города стоит на своем, что поступила правильно", - заявил Мусаев.

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