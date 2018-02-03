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Слуцкий: новая ядерная доктрина США повышает угрозу гонки вооружений и атомной войны

Политика
3 февраля, 14:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС

По мнению председателя комитета Госдумы по международным делам, другие страны также могут начать вносить коррективы в свои доктрины

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал весьма опасной новую ядерную доктрину США.

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"По-сути, сама новая доктрина весьма опасна с точки зрения нарушения принципов ядерного сдерживания. По оценке экспертов, обнародованные положения, допускающие использование атомного оружия не как средства массового поражения, а как точечное средство борьбы с противником, уже могут спровоцировать виток гонки вооружений в мире", - сказал Слуцкий журналистам в субботу. По его мнению, "теперь и другие страны также могут начать вносить коррективы в свои доктрины". "Сама стратегия США по разработке ядерных компактных боезарядов, которые легко использовать, снижает препятствия для их применения и, тем самым, повышает угрозу ядерной войны, в том числе при наличии такого фактора как КНДР", - добавил глава комитета.

По его оценке, "новая ядерная доктрина США еще один продукт американских гегемонов". "Оправданием для ее разработки снова названа угроза, якобы исходящая в основном со стороны России. При этом опять выдвигаются абсолютно голословные и бездоказательные обвинения о невыполнении наших обязательств в сфере ядерного разооружения", - отметил Слуцкий.

Глава комитета также обратил внимание, что "пассажи о том, что доктрина теперь дает возможность американским дипломатам говорить с позиции силы также носят весьма и весьма провокационный характер, ведущий только к усугублению конфронтации". "Нам наоборот надо продолжать вести диалог, диалог конструктивный и на равных, чтобы поднять отношения двух крупнейших ядерных держав с исторического минимума", - заключил он.

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