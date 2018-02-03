МИД: "безразмерный" подход США к использованию ядерного оружия вызывает озабоченность

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Новый подход Вашингтона к вопросу об использовании ядерного оружия вызывает озабоченность. Об этом говорится в комментарии МИД РФ, распространенном в субботу в связи с публикацией обновленной ядерной доктрины США.

"Вызывает озабоченность фактически "безразмерный" подход Вашингтона к вопросу об использовании ядерного оружия: декларируется возможность его применения в случае "чрезвычайных обстоятельств", которые авторы доктрины отнюдь не ограничивают военными сценариями. Да и военные сценарии подаются настолько неопределенно, что это позволит американским "планировщикам" считать практически любое применение военной силы поводом для нанесения ядерного удара по тем, кого они считают "агрессором", - говорится в документе.

Как отмечают в МИД РФ, на фоне таких установок "анонсируются планы глубокой модернизации ядерных средств США". "Особую опасность в данном контексте представляют упомянутые в новой американской ядерной доктрине проекты создания боеприпаса "малой мощности" для крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении и "облегченной" боеголовки для баллистической ракеты подводных лодок "Трайдент-II". Ядерные вооружения с подобными характеристиками явно задумываются как "оружие поля боя", - подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве.

"Соблазн к их применению, в особенности в сочетании с доктринально зарезервированным за собой правом на превентивный ядерный удар, резко возрастает. Заверения в том, что реализация упомянутых замыслов "не понизит порог применения ядерного оружия", представляют собой, по меньшей мере, стремление ввести мировое сообщество в заблуждение", - отмечается в документе.

В МИД РФ считают, что еще опаснее "проступающая со страниц ядерной доктрины вера американских военных и других специалистов в сфере национальной безопасности в свою способность достоверно моделировать развитие конфликтов, в которых они допускают применение "маломощных" ядерных боезарядов". "Для нас очевидно противоположное: существенно пониженные "пороговые условия" могут привести к возникновению ракетно-ядерной войны даже в ходе конфликтов малой интенсивности", - подчеркивается в комментарии.

Пентагон в пятницу обнародовал обновленную ядерную доктрину США. В ней, в частности, отмечается, что США распространяют свои обязательства по обеспечению сдерживания от применения ядерного оружия на более чем 30 государств. Распоряжение о подготовке новой ядерной доктрины нынешний президент США Дональд Трамп отдал 27 января минувшего года. Предыдущий аналогичный документ был одобрен при президенте Бараке Обаме в 2010 году. В Пентагоне отметили, что не исключают возможности применения атомного оружия в случае нападения на Соединенные Штаты с использованием обычных вооружений.