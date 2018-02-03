МИД РФ отмечает антироссийскую направленность новой ядерной доктрины США

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россия будет вынуждена учитывать подходы, заложенные в новой ядерной доктрине США. Об этом говорится в комментарии МИД РФ, распространенном в субботу.

"Содержание новой ядерной доктрины (так называемый "Обзор ядерной политики"), обнародованной в США 2 февраля, вызвало у нас глубокое разочарование, - отметили в министерстве. - Уже при первом ознакомлении бросаются в глаза конфронтационный заряд и антироссийская направленность этого документа".

"Нам, конечно, придется учитывать подходы, введенные теперь в оборот в Вашингтоне, и принимать необходимые меры по обеспечению собственной безопасности", - констатировали в МИД России.

"Безразмерный" подход к ядерному оружию

Новый подход Вашингтона к вопросу об использовании ядерного оружия в российском дипведомстве назвали "безразмерным" - "декларируется возможность его применения в случае "чрезвычайных обстоятельств", которые авторы доктрины отнюдь не ограничивают военными сценариями". "Да и военные сценарии подаются настолько неопределенно, что это позволит американским "планировщикам" считать практически любое применение военной силы поводом для нанесения ядерного удара по тем, кого они считают "агрессором", - говорится в комментарии.

"Если все это не является повышением значения фактора ядерного оружия в доктринальных установках, то какое же тогда содержание вкладывают США в это понятие, когда говорят о России?" - задались вопросом во внешнеполитическом ведомстве.

Между тем, на фоне таких установок Вашингтоном анонсируются планы глубокой модернизации ядерных средств США. "Особую опасность в данном контексте представляют упомянутые в новой американской ядерной доктрине проекты создания боеприпаса "малой мощности" для крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении и "облегченной" боеголовки для баллистической ракеты подводных лодок "Трайдент-II", - считают в МИД РФ.

В Москве убеждены, что ядерные вооружения с подобными характеристиками явно задумываются как "оружие поля боя". "Соблазн к их применению, в особенности в сочетании с доктринально зарезервированным за собой правом на превентивный ядерный удар, резко возрастает", - предупредили на Смоленской площади. "Заверения в том, что реализация упомянутых замыслов "не понизит порог применения ядерного оружия", представляют собой, по меньшей мере, стремление ввести мировое сообщество в заблуждение", - полагают во дипведомстве РФ.

Обоснования в виде угрозы со стороны РФ

В комментарии МИД РФ также отмечается, что "США обосновывают свой курс на масштабное наращивание ядерных вооружений ссылками на проводимую Россией модернизацию ядерных сил и якобы имеющее место возрастание роли ядерного оружия в российских доктринальных установках". "Нас обвиняют в понижении порога использования ядерных вооружений и в неких "агрессивных стратегиях", - пояснили в министерстве.

Все это не имеет ничего общего с реальным положением дел, подчеркивается в документе. "Военная доктрина РФ четко ограничивает возможность использования ядерного оружия двумя, прямо скажем, гипотетическими сугубо оборонительными сценариями: только в ответ на агрессию против России и (или) наших союзников с использованием ядерного и других видов оружия массового поражения, а также - это второй сценарий - с использованием обычного оружия, но только тогда, когда под угрозу было бы поставлено само существование нашего государства", - напомнили в МИД.

Кроме того, в комментарии указывается, что в 2014 году в российской Военной доктрине был введён термин - "система неядерного сдерживания", подчеркивающий нацеленность на предотвращение военных конфликтов с опорой, в первую очередь, на силы общего назначения, а не на ядерный потенциал.

Москва напомнила Вашингтону об опасности

"Таким образом, получается, что декларируемая США в упомянутом Обзоре готовность прибегнуть к ядерному оружию с тем, чтобы воспрепятствовать России применить свои ядерные вооружения, означает попытку подвергнуть сомнению наше право на самооборону при парировании агрессии в критических для существования государства ситуациях", - сделали вывод в МИД РФ.

"Хотелось бы надеяться, что в Вашингтоне все-таки отдают себе отчет в той высокой степени опасности, которая возникает при переводе подобных доктринальных установок в плоскость практического военного планирования", - добавили на Смоленской площади.

Еще опаснее, по мнению российских дипломатов, выглядит "проступающая со страниц ядерной доктрины вера американских военных и других специалистов в сфере национальной безопасности в свою способность достоверно моделировать развитие конфликтов, в которых они допускают применение "маломощных" ядерных боезарядов". "Для нас очевидно противоположное: существенно пониженные "пороговые условия" могут привести к возникновению ракетно-ядерной войны даже в ходе конфликтов малой интенсивности", - говорится в комментарии. В связи с этим Москве, "конечно, придется учитывать подходы, введенные теперь в оборот в Вашингтоне, и принимать необходимые меры по обеспечению собственной безопасности".

Антироссийские клише

В МИД РФ также указали на тот факт, что обнародованный в США документ "перенасыщен разного рода антироссийскими клише, начиная от надуманных упреков в "агрессивном поведении" и всевозможных "вмешательствах" и заканчивая не менее безосновательными обвинениями в "нарушениях" целого списка договоренностей в области контроля над вооружениями". "Такие безапелляционные штампы в последнее время в Вашингтоне тиражируются без пауз", - констатируется в комментарии. В Москве рассматривают это как "недобросовестную попытку переложить на других свою ответственность за деградацию ситуации в области международной и региональной безопасности и разбалансировку механизмов контроля над вооружениями, что стало следствием серии безответственных шагов именно США".

В этом контексте в МИД подтвердили, что Россия строго соблюдает свои обязательства по всем международным договоренностям. "Мы неукоснительно выполняем Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу. Мы никоим образом не нарушаем обязательства по Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности и по Будапештскому меморандуму, - подчеркивается в документе. - Неоднократно публично разъясняли клеветническую сущность заявлений об обратном".

Что касается Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), то Россия никак не может нарушать этот документ, поскольку приостановила свое участие в нем еще в 2007 году, напомнили на Смоленской площади. "Это было сделано потому, что Договор, разработанный в эпоху противостояния двух военно-политических блоков - Организации Варшавского договора и НАТО, никак не вписывается в сегодняшние реалии, когда один блок давно распущен, а другой, наоборот, наращивает свои потенциалы и расширяет собственную "географию", - пояснили в МИД РФ. Эти реалии были отражены в Соглашении об адаптации ДОВСЕ, которое страны НАТО во главе с США, в отличие от России, отказались ратифицировать, напомнили в министерстве.

В Москве также расценили как "надуманные" содержащиеся в ядерной доктрине США утверждения, будто Россия уклоняется от выполнения Президентских инициатив 1991-1992 годов, которые касаются политических обязательств по выводу из боевого состава и сокращению нестратегического ядерного оружия (НСЯО). "Реализуя [эти] инициативы, Россия уничтожила большую часть таких средств, на три четверти сократив их арсенал, перевела их в категорию неразвернутых и сосредоточила на центральных базах хранения в пределах национальной территории, - подчеркивается в комментарии. - Это стало беспрецедентной по своим масштабам акцией по снижению оперативного статуса ядерного оружия и пересмотру его роли и места в национальной военной доктрине". Несмотря на то, что инициативы не имеют статуса юридически обязывающих международных договоренностей, они в полной мере остаются актуальными для России и сегодня, подтвердили в МИД.

Нарушения ДНЯО

В министерстве заметили, что на фоне подобных заявлений США по-прежнему сохраняют в Европе и даже модернизируют свое тактическое ядерное оружие, размещая его в непосредственной близости от российских границ. Более того, как указали в ведомстве, в НАТО существует практика так называемых "совместных ядерных миссий", в рамках которых неядерные члены альянса участвуют в планировании применения американского ядерного оружия и привлекаются к тренировкам по обращению с ним, что является грубым нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Еще один пример откровенной "подтасовки" - содержащееся в документе утверждение, что Россия якобы отказывается от дальнейших сокращений ядерных вооружений, - продолжили в министерстве. - Неоднократно подчеркивали приверженность нашим обязательствам по Статье VI ДНЯО. Не раз отмечали нашу открытость к обсуждению любых вопросов, связанных с укреплением международной безопасности".

РФ призывает к ядерному разоружению

В МИД обратили внимание западных стран, что "созданию надлежащих условий для продвижения по пути ядерного разоружения способствовало бы решение ключевых проблем в контексте обеспечения стратегической стабильности, таких как одностороннее и ничем не ограниченное развертывание глобальной системы ПРО США, реализация концепции "глобального удара", отказ США ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и исключить возможность размещения оружия в космосе".

"Очевидно также, что к усилиям в сфере разоружения требуется подключение всех государств, обладающих военным ядерным потенциалом, прежде всего, Великобритании и Франции как военно-ядерных союзников США, - считают во внешнеполитическом ведомстве. - Последнее представляется тем более актуальным с учетом заявленного в обновленной ядерной доктрине намерения осуществлять сдерживание России с помощью совокупного потенциала ядерных сил всех членов НАТО.

"Обращаем особое внимание на то, что о своих обязательствах по Статье VI ДНЯО американцы в этом документе вообще не упоминают", - добавили на Смоленской площади.

Ядерная доктрина США

Таким образом, лицемерными выглядят содержащиеся в доктрине пассажи о заинтересованности Вашингтона в "стабильных отношениях" с РФ и настрое на конструктивную работу в интересах снижения соответствующих рисков, убеждены российские дипломаты.

При этом в МИД заверили, что со своей стороны к такой работе готовы. "Призываем США серьезно заняться совместным с нами поиском решений накапливающихся проблем в сфере поддержания стратегической стабильности", - заключили в дипведомстве.

Пентагон в пятницу обнародовал обновленную ядерную доктрину США. В ней, в частности, отмечается, что США распространяют свои обязательства по обеспечению сдерживания от применения ядерного оружия на более чем 30 государств. Распоряжение о подготовке новой ядерной доктрины нынешний президент США Дональд Трамп отдал 27 января 2017 года. Предыдущий аналогичный документ был одобрен при президенте Бараке Обаме в 2010 году. В Пентагоне отметили, что не исключают возможности применения атомного оружия в случае нападения на Соединенные Штаты с использованием обычных вооружений.