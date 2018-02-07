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Эксперты: врио глав регионов успешно интегрируются на местах

Политика
7 февраля, 0:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС

По данным аналитиков, исключением в этом плане стали регионы, в которых "перед главами стоит задача искоренения местной коррупции и слабостей прошлых команд"

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Временно исполняющие обязанности (врио) глав субъектов РФ, назначенные осенью 2017 года, успешно интегрируются в регионах, в большинстве случаев без конфликтов с местными элитами, их первоочередные усилия сосредоточены не на политической, а на социально-экономической повестке. Такие выводы следуют из аналитического доклада Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Вторая волна обновления состава глав субъектов РФ-2017: первые итоги. Региональные особенности и яркие моменты".

"Осенний призыв-2017": лаконичный портрет

Объектом исследования, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, стала деятельность врио глав 11 регионов: Самарской (Дмитрий Азаров), Нижегородской (Глеб Никитин), Орловской (Андрей Клычков), Новосибирской (Андрей Травников), Омской (Александр Бурков), Ивановской (Станислав Воскресенский), Псковской (Михаил Ведерников) областей, республики Дагестан (Владимир Васильев), Приморского (Андрей Тарасенко) и Красноярского (Александр Усс) краев, Ненецкого автономного округа (Александр Цыбульский). Все они были назначены в период с 25 сентября по 12 октября прошлого года и сохраняют приставку "врио" до выборов, которые должны пройти в единый день голосования в ближайшем сентябре.

Авторы доклада анализируют возраст, профессиональный опыт, партийность врио глав регионов "осеннего призыва-2017", их наиболее яркие инициативы, касающиеся социально-экономической повестки, взаимоотношения с руководством административных центров субъектов, а также некоторые данные социологических исследований, характеризующие их работу.

Средний возраст врио глав регионов, подсчитали эксперты, - 48 лет. Лишь трое из них (Усс, Азаров и Тарасенко) - выходцы из регионов, которыми руководят. Наибольшее количество от общего числа - трое - имеют за плечами опыт работы в должности заместителей министров.

Статистика также свидетельствует о доминировании в рассматриваемом списке представителей "Единой России" (семеро), по одному врио губернаторов имеют партбилеты КПРФ (Клычков) и "Справедливой России" (Бурков), еще двое не состоят в рядах какой-либо партии.

Первоочередная повестка

В общих выводах исследования авторы указывают, что "большая часть врио глав регионов успешно, без конфликтов и радикальных сломов, "приземляются" в регион, начиная работать с местными командами", а исключением в этом плане стали регионы, в которых "перед главами стоит задача искоренения местной коррупции и слабостей прошлых команд".

Так, следует из проведенного анализа, девять из 11 врио "предпочли ограничиться пока минимальными структурными перестановками, максимально опираясь на местные кадры (как, например, Тарасенко в Приморье при смене команды Владимира Миклушевского) и подчас даже не привлекая людей извне региона (как, например, Ведерников в Псковской области)". При этом не исключается, что "врио оставили вопрос серьезного изменения управленческих структур своих регионов на более позднее время".

В этом контексте кажется неслучайным наблюдение, что врио глав субъектов "предпринимают первоочередные усилия не в политическом, а в социально-экономическом поле, стремясь решить наболевшие проблемы регионов". Благодаря этому "жители в значительной мере отмечают позитивные изменения, произошедшие за последние полгода", указывают авторы доклада. По их мнению, прежде всего положительная динамика отмечается в области дорожного строительства, инфраструктуры, транспортного обеспечения и социальных вопросов.

В качестве примеров приводятся конкретные проблемы, которые так или иначе были решены за это время. Например, Азаров частично вернул социальные льготы для пенсионеров и ветеранов, а Воскресенский договорился о запуске скоростного поезда в Москву и способствовал погашению долгов по зарплате работникам завода "Автокрана", перечисляется в материалах исследования.

Местные элиты: с конфликтами и без

Что касается политической повестки, то она, считают авторы доклада, во многом формировалась по линии отношений врио глав регионов с руководителями их административных центров.

Анализируя взаимоотношения врио глав регионов с местными элитами, эксперты ЭИСИ приходят к выводу, что в большинстве регионов какие-либо конфликты в этой сфере не зафиксированы. Они объясняют это, с одной стороны, "взвешенным подходом врио", а с другой - "неготовностью местных элит к открытому конфликту с президентскими назначенцами".

Исключение в этом плане "составляют регионы, в которых перед главами стоит задача искоренения местной коррупции и слабостей прошлых команд", подчеркивается в докладе.

Таким исключением называется Никитин, "жестко завершивший противостояние с лидером "команды города" (так характеризуется вице-председатель нижегородского заксобрания Олег Сорокин, арестованный по обвинению в получении взятки в особо крупном размере).

В качестве региона с "особой повесткой" выделяется Дагестан, где за последние дни были задержаны и арестованы несколько высокопоставленных чиновников, отправлено в отставку республиканское правительство. Тем самым, поясняется в докладе, Васильев начал "борьбу с коррупцией, замешанной на национальных кланах, и наведение порядка во вверенном ему регионе".

Люди говорят

В докладе также приводятся результаты опросов, проведенных по разным аспектам ситуации в регионах Фондом "Общественное мнение" (ФОМ) и Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Публикуемые социологические данные свидетельствуют, в частности, что об улучшении ситуации в регионах, управляемых назначенными осенью 2017 года врио, говорят от 10% (Орловская область) до 28% (Самарская область) опрошенных.

В тройку врио, которые, по мнению жителей, хорошо знают проблемы своих регионов, вошли Азаров (81% опрошенных), Усс (79%) и Васильев (74%), при этом наименьшую осведомленность респонденты отметили у Клычкова (45%), говорится в докладе.

Васильев и Азаров фигурируют также в топ-3 рейтинга врио руководителей, на которых жители возлагают наибольшие надежды в отстаивании интересов своих регионов перед федеральным центром, замыкает тройку по этому показателю Цыбульский.

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Темы
КПРФ Дагестан Омская область "Единая Россия" Приморский край Орловская область Псковская область Самарская область Красноярский край Ивановская область "Справедливая Россия" Нижегородская область Новосибирская область Ненецкий автономный округ
Персоны
Никитин, Глеб Сергеевич Азаров, Дмитрий Игоревич Усс, Александр Викторович Клычков, Андрей Евгеньевич Ведерников, Михаил Юрьевич Бурков, Александр Леонидович Тарасенко, Андрей Владимирович Васильев, Владимир Абдуалиевич Травников, Андрей Александрович Цыбульский, Александр Витальевич Воскресенский, Станислав Сергеевич Миклушевский, Владимир Владимирович
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