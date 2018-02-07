Эксперты: врио глав регионов успешно интегрируются на местах

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Временно исполняющие обязанности (врио) глав субъектов РФ, назначенные осенью 2017 года, успешно интегрируются в регионах, в большинстве случаев без конфликтов с местными элитами, их первоочередные усилия сосредоточены не на политической, а на социально-экономической повестке. Такие выводы следуют из аналитического доклада Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Вторая волна обновления состава глав субъектов РФ-2017: первые итоги. Региональные особенности и яркие моменты".

"Осенний призыв-2017": лаконичный портрет

Объектом исследования, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, стала деятельность врио глав 11 регионов: Самарской (Дмитрий Азаров), Нижегородской (Глеб Никитин), Орловской (Андрей Клычков), Новосибирской (Андрей Травников), Омской (Александр Бурков), Ивановской (Станислав Воскресенский), Псковской (Михаил Ведерников) областей, республики Дагестан (Владимир Васильев), Приморского (Андрей Тарасенко) и Красноярского (Александр Усс) краев, Ненецкого автономного округа (Александр Цыбульский). Все они были назначены в период с 25 сентября по 12 октября прошлого года и сохраняют приставку "врио" до выборов, которые должны пройти в единый день голосования в ближайшем сентябре.

Авторы доклада анализируют возраст, профессиональный опыт, партийность врио глав регионов "осеннего призыва-2017", их наиболее яркие инициативы, касающиеся социально-экономической повестки, взаимоотношения с руководством административных центров субъектов, а также некоторые данные социологических исследований, характеризующие их работу.

Средний возраст врио глав регионов, подсчитали эксперты, - 48 лет. Лишь трое из них (Усс, Азаров и Тарасенко) - выходцы из регионов, которыми руководят. Наибольшее количество от общего числа - трое - имеют за плечами опыт работы в должности заместителей министров.

Статистика также свидетельствует о доминировании в рассматриваемом списке представителей "Единой России" (семеро), по одному врио губернаторов имеют партбилеты КПРФ (Клычков) и "Справедливой России" (Бурков), еще двое не состоят в рядах какой-либо партии.

Первоочередная повестка

В общих выводах исследования авторы указывают, что "большая часть врио глав регионов успешно, без конфликтов и радикальных сломов, "приземляются" в регион, начиная работать с местными командами", а исключением в этом плане стали регионы, в которых "перед главами стоит задача искоренения местной коррупции и слабостей прошлых команд".

Так, следует из проведенного анализа, девять из 11 врио "предпочли ограничиться пока минимальными структурными перестановками, максимально опираясь на местные кадры (как, например, Тарасенко в Приморье при смене команды Владимира Миклушевского) и подчас даже не привлекая людей извне региона (как, например, Ведерников в Псковской области)". При этом не исключается, что "врио оставили вопрос серьезного изменения управленческих структур своих регионов на более позднее время".

В этом контексте кажется неслучайным наблюдение, что врио глав субъектов "предпринимают первоочередные усилия не в политическом, а в социально-экономическом поле, стремясь решить наболевшие проблемы регионов". Благодаря этому "жители в значительной мере отмечают позитивные изменения, произошедшие за последние полгода", указывают авторы доклада. По их мнению, прежде всего положительная динамика отмечается в области дорожного строительства, инфраструктуры, транспортного обеспечения и социальных вопросов.

В качестве примеров приводятся конкретные проблемы, которые так или иначе были решены за это время. Например, Азаров частично вернул социальные льготы для пенсионеров и ветеранов, а Воскресенский договорился о запуске скоростного поезда в Москву и способствовал погашению долгов по зарплате работникам завода "Автокрана", перечисляется в материалах исследования.

Местные элиты: с конфликтами и без

Что касается политической повестки, то она, считают авторы доклада, во многом формировалась по линии отношений врио глав регионов с руководителями их административных центров.

Анализируя взаимоотношения врио глав регионов с местными элитами, эксперты ЭИСИ приходят к выводу, что в большинстве регионов какие-либо конфликты в этой сфере не зафиксированы. Они объясняют это, с одной стороны, "взвешенным подходом врио", а с другой - "неготовностью местных элит к открытому конфликту с президентскими назначенцами".

Исключение в этом плане "составляют регионы, в которых перед главами стоит задача искоренения местной коррупции и слабостей прошлых команд", подчеркивается в докладе.

Таким исключением называется Никитин, "жестко завершивший противостояние с лидером "команды города" (так характеризуется вице-председатель нижегородского заксобрания Олег Сорокин, арестованный по обвинению в получении взятки в особо крупном размере).

В качестве региона с "особой повесткой" выделяется Дагестан, где за последние дни были задержаны и арестованы несколько высокопоставленных чиновников, отправлено в отставку республиканское правительство. Тем самым, поясняется в докладе, Васильев начал "борьбу с коррупцией, замешанной на национальных кланах, и наведение порядка во вверенном ему регионе".

Люди говорят

В докладе также приводятся результаты опросов, проведенных по разным аспектам ситуации в регионах Фондом "Общественное мнение" (ФОМ) и Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Публикуемые социологические данные свидетельствуют, в частности, что об улучшении ситуации в регионах, управляемых назначенными осенью 2017 года врио, говорят от 10% (Орловская область) до 28% (Самарская область) опрошенных.

В тройку врио, которые, по мнению жителей, хорошо знают проблемы своих регионов, вошли Азаров (81% опрошенных), Усс (79%) и Васильев (74%), при этом наименьшую осведомленность респонденты отметили у Клычкова (45%), говорится в докладе.

Васильев и Азаров фигурируют также в топ-3 рейтинга врио руководителей, на которых жители возлагают наибольшие надежды в отстаивании интересов своих регионов перед федеральным центром, замыкает тройку по этому показателю Цыбульский.