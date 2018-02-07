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Лавров: "партия войны" на Украине препятствует выполнению минских соглашений

Политика
7 февраля, 17:32 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 7, февраля. /ТАСС

По словам главы МИД РФ, "партия войны" под давлением радикалов "всячески стремится уйти от обязательства наладить прямой диалог с Донецком и Луганском"

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СОЧИ, 7 февраля. /ТАСС/. "Партия войны" на Украине, состоящая из радикалов и неонацистов, препятствует выполнению минских соглашений. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в рамках мастер-класса для финалистов конкурса "Лидеры России".

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"Надо выполнять минский комплекс мер по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины, и основным препятствием на этом пути является "партия войны", которая под давлением радикалов, включая неонацистские группировки, которые сейчас очень вольготно себя чувствуют на Украине, всячески стремится уйти от обязательства наладить прямой диалог с Донецком и Луганском, а также не отказывается от силового варианта решения проблемы", - отметил министр.

Лавров в этой связи напомнил о недавно принятом Верховной радой, но еще не подписанном президентом Петром Порошенко законе о реинтеграции Донбасса и полной торгово-экономической блокаде провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик со стороны Киева. По словам главы МИД РФ, это - "грубейшие нарушения минского комплекса мер, который был одобрен Советом Безопасности ООН".

Он также подчеркнул, что Россия побуждает США, Францию и Германию оказывать влияние на Украину в целях выполнения минских соглашений. "Мы побуждаем наших западных партнеров, прежде всего, Соединенные Штаты, которые имеют колоссальное влияние на Киев, а также европейцев - Францию и Германию - как соавторов минских договоренностей к тому, чтобы они оказывали воздействие на Киев, добиваясь скорейшего практического выполнения его обязательств", - сказал министр.

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