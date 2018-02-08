МИД РФ: обращение в США с Левашовым говорит о попытках сделать его более сговорчивым

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Ненадлежащее обращение с гражданином РФ Петром Левашовым в тюрьме США является попыткой оказать давление на россиянина и сделать его более сговорчивым перед лицом американского следствия. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Левашов был задержан по запросу США на территории Испании 7 апреля 2017 года. Американские власти обвиняют его в компьютерном мошенничестве, создании вредоносного программного обеспечения и массовой рассылке спама. По утверждению американской стороны, россиянин причастен к созданию сети компьютеров "Келихос", зараженных вирусом и находившихся под контролем хакеров. 3 октября 2017 года Национальная судебная палата Испании приняла решение удовлетворить запрос США о выдаче Левашова.

Захарова отметила, что генеральное консульство России в Нью-Йорке поддерживает связь с адвокатом Левашова, 6 февраля состоялась встреча с самим арестованным, который находится в тюрьме города Бриджпорт (штат Коннектикут). "Российский гражданин жаловался на условия содержания: в камере нет света, элементарных средств личной гигиены и постельных принадлежностей, постоянный шум за пределами камеры, который сказывается на физическом состоянии, не разрешаются прогулки, не предоставляются медикаменты. Расцениваем такое положение как попытку оказать давление на российского гражданина, чтобы сделать его более сговорчивым перед лицом американского следствия", - заявила дипломат.

"Уже потребовали от тюремной администрации прекратить издевательства и создать условия. Будем добиваться, чтобы права нашего соотечественника обеспечивались в полном объеме", - сказала официальный представитель МИД РФ.