"Известия": экстрадированному в США Левашову не разрешили принять душ и позвонить близким

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Гражданин РФ Петр Левашов, экстрадированный в США из Испании, находится в американском изоляторе, ему запретили звонить близким, читать газеты и общаться с другими заключенными. Об этом пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на его адвоката Игоря Литвака и супругу Левашова Марию.

"Петр находится в изоляторе с вечера пятницы. <...> Моего подзащитного не пускают на прогулки, не разрешают читать прессу и общаться с другими заключенными. Ему до сих пор не разрешили даже принять душ", - рассказал изданию Литвак.

По его словам, в камере Левашова есть только кровать и матрас, россиянину запретили звонить близким и ходить в местный магазин, хотя он получил от адвоката $200. "Петр вынужден сидеть 24 часа в сутки в камере без объяснения каких-либо причин. Это незаконно, и я бы назвал это пыткой", - добавил адвокат.

Супруга Левашова Мария подтвердила изданию, что с момента его экстрадиции в США не может связаться с мужем. "В Испании последние восемь месяцев Петр тоже находился в изоляторе. Сейчас продолжается этот кошмар. Адвокат мужа будет связываться по этому вопросу с российским посольством в США", - рассказала она.

Левашов был задержан по запросу США на территории Испании 7 апреля 2017 года. Американские власти обвиняют его в компьютерном мошенничестве, создании вредоносного программного обеспечения и массовой рассылке спама. По утверждению американской стороны, россиянин причастен к созданию сети компьютеров Kelihos, зараженных вирусом и находившихся под контролем хакеров. С ее помощью сети якобы осуществляли несанкционированный сбор данных и рассылали спам.

3 октября 2017 года 4-й отдел Уголовной коллегии Национальной судебной палаты Испании принял решение удовлетворить запрос США о выдаче Левашова. Замглавы МИД РФ Алексей Мешков в октябре 2017 года заявил, что Россия выступает против экстрадиции россиян в иностранные государства, включая США. В начале февраля стало известно, что Левашов был экстрадирован в США и предстал перед судом в штате Коннектикут. Адвокат россиянина ранее сообщил ТАСС, что в суде он заявил о своей невиновности.