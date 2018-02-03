Прокуратура в США попросила оставить Левашова под стражей до суда

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Прокуратура в штате Коннектикут в пятницу направила ходатайство в окружной суд, в котором просит оставить обвиняемого в компьютерном мошенничестве гражданина России Петра Левашова под стражей до начала процесса по его делу. Об этом свидетельствует информация, полученная ТАСС в электронной базе суда.

Как утверждается в документе, "имеется серьезный риск, что обвиняемый сбежит, если будет отпущен из-под стражи". В нем констатируется, что экстрадированный в США россиянин никогда не бывал в этой стране, не имеет в ней собственности и никак с ней не связан. "Все его близкие родственники, согласно имеющейся информации, находятся в России", - отметили представители прокуратуры.

Власти США также утверждают, что, будучи на свободе, Левашов якобы может получить доступ к чужим компьютерам "с целью преступных действий". Дата начала суда пока не определена.

Россиянин был задержан по запросу США на территории Испании 7 апреля 2017 года. Американские власти обвиняют его в компьютерном мошенничестве, создании вредоносного программного обеспечения и массовой рассылке спама. По утверждению американской стороны, Левашов причастен к созданию сети компьютеров Kelihos, зараженных вирусом и находившихся под контролем хакеров. С ее помощью сети якобы осуществляли несанкционированный сбор данных и рассылали спам.

3 октября 2017 года 4-й отдел Уголовной коллегии Национальной судебной палаты Испании принял решение удовлетворить запрос США о выдаче Левашова. Замглавы МИД РФ Алексей Мешков в октябре 2017 года заявил, что Россия выступает против экстрадиции россиян в иностранные государства, включая США. Таким образом он прокомментировал, в частности, решение об экстрадиции в США Левашова.