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Посольство РФ в США выясняет местонахождение Левашова

Политика
3 февраля, 2:44 UTC+3

В дипмиссии подчеркнули, что будут оказывать россиянину все необходимое содействие

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ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ в Вашингтоне пытается добиться от американских властей информации о точном местонахождении экстрадированного из Испании в США россиянина Петра Левашова и намерено оказывать ему все необходимое содействие. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении российской дипмиссии.

"Посольство и генконсульства России в США всегда оказывали и будут оказывать попавшим в беду россиянам всестороннюю консульскую и правовую помощь, добиваясь соблюдения их законных прав и интересов, а также скорейшего возвращения на родину", - говорится в нем.

"Официального извещения местных властей об экстрадиции Петра Левашова в США в наш адрес еще не поступало. Добиваемся от американцев точной информации о местонахождении россиянина. Разумеется, окажем Левашову необходимое содействие", - отмечается в документе.

"Напоминаем, что на днях МИД России выступил с очередным предупреждением российским гражданам, выезжающим за границу, в связи с угрозой подвергнуться задержанию или аресту по запросам правоохранительных органов и специальных служб США в третьих странах. Призываем США наладить сотрудничество между компетентными органами двух стран на основе Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года. Требуем от США прекращения захватов россиян по всему миру", - отметили в российском диппредставительстве.

Ранее в пятницу представитель американского министерства юстиции Николь Навас сообщила ТАСС, что подозреваемый в киберпреступлениях россиянин Петр Левашов экстрадирован в США и уже предстал перед судом в штате Коннектикут. Слушания вел мировой судья Холли Фицсиммонс в городе Бриджпорт.

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