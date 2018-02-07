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Российские дипломаты встретились с экстрадированным в США Левашовым

Политика
7 февраля, 6:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, февраля. /ТАСС

Сотрудники дипмиссии РФ обратились к руководству тюрьмы с требованием улучшить условия содержания россиянина

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Петр Левашов

Петр Левашов

© EPA/LUCA PIERGIOVANNI/POOL

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Генерального консульства РФ в Нью-Йорке встретились с экстрадированным из Испании российским гражданином Петром Левашовым и заявили руководству тюрьмы, где он находится, о необходимости улучшить условия его содержания. Об этом дипмиссия сообщила во вторник в Twitter.

Как отмечается в заявлении, дипломаты встретились с Левашовым 6 февраля. Россиянин, в частности, "жаловался на условия его содержания в тюрьме: отсутствие света и часов в камере, элементарных средств личной гигиены". "В камере нет подушки, а толщина матраса составляет 1 см, что вкупе с повышенным уровнем шума не позволяет обеспечить условия для отдыха", - констатировали дипломаты.

В заявлении также говорится, что у Левашова "нет возможности совершать прогулки на улице и в стенах исправительного учреждения". "После посещения врача ему были назначены лекарства для купирования симптомов простуды, которые так и не были ему выданы", - отметили представители Генконсульства.

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Дипломаты подчеркнули, что на встрече с руководством тюрьмы городе Бриджпорт (штат Коннектикут) "обратили внимание на безотлагательную необходимость улучшения условий его содержания и соблюдения его законных прав". "Держим ситуацию на контроле, находимся в контакте с правоохранительными органами и Госдепартаментом", - добавили в дипмиссии.

Власти США обвиняют россиянина Петра Левашова в компьютерном мошенничестве и создании вредоносного программного обеспечения, а также массовой рассылке спама. По утверждению американской стороны, россиянин причастен к созданию сети компьютеров Kelihos, находившихся под контролем хакеров и зараженных вирусом. 

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