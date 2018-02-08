Замглавы МИД РФ обсудил с финскими депутатами проблематику европейской безопасности

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко обсудил в четверг с делегацией депутатов парламента Финляндии проблематику европейской и глобальной безопасности. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Стороны обсудили состояние и перспективы развития российско-финляндских отношений, вопросы международной повестки дня, включая проблематику европейской и глобальной безопасности", - информировали в министерстве.

Во встрече также принял участие посол Финляндии в Москве Микко Хаутала.