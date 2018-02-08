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Замглавы МИД РФ обсудил с финскими депутатами проблематику европейской безопасности

Политика
8 февраля, 17:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что стороны также обсудили перспективы развития российско-финляндских отношений

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко обсудил в четверг с делегацией депутатов парламента Финляндии проблематику европейской и глобальной безопасности. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Стороны обсудили состояние и перспективы развития российско-финляндских отношений, вопросы международной повестки дня, включая проблематику европейской и глобальной безопасности", - информировали в министерстве.

Во встрече также принял участие посол Финляндии в Москве Микко Хаутала.

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Персоны
Грушко, Александр Викторович
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