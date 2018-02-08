ЦИК: доходы Сурайкина за шесть лет составили около 26 млн рублей

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Доходы лидера партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина, зарегистрированного в четверг кандидатом на пост президента РФ, составили за шесть лет около 26 млн рублей. Это следует из сведений о доходах и имуществе кандидата, опубликованных ЦИК РФ.

Согласно сведениям, представленным Сурайкиным в Центризбирком, общая сумма доходов за шесть лет, предшествующих году назначения выборов (2017 год), составила 26 184 455,12 рубля. В качестве источников доходов названы зарплата, ООО "Алезар", ООО "Народная компьютерная компания", ОАО "Санаторий "Автотранспортник России", прибыль учредителя, продажа имущества, дивиденды (доход от ценных бумаг).

Сурайкин также имеет 39 счетов в банках, на которых находится 52 301 747,92 рубля, и ценные бумаги на общую сумму около 6,3 млн рублей.

В сведениях также представлены данные об "ином участии в коммерческих организациях", в этой графе перечисляются названия нескольких организаций и доли в них.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.