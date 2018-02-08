МИД РФ: попытки взвалить ответственность за ситуацию в САР на Дамаск безосновательны

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Гуманитарная ситуация в Сирии остается сложной, однако попытки взвалить ответственность за нее лишь на правительство Сирийской Арабской Республики (САР) безосновательны. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ.

"Обратили внимание на опубликованное 6 февраля заявление представленных в Сирии ооновских агентств по ситуации в гуманитарной сфере в ряде районов страны, включая Африн, Хасеке, Ракку, Идлиб и Восточную Гуту, с призывом к установлению месячной паузы в боевых действиях для доставки гуманитарной помощи и осуществления эвакуации раненых и больных, - отметили в министерстве. - Разделяем выраженную обеспокоенность. Мы и сами неоднократно призывали все стороны к прекращению боевых действий".

В ведомстве выразили надежду, что упомянутое заявление гуманитарных агентств не будет использоваться для очередных политически мотивированных выпадов против законного правительства САР и нагнетания истерии в угоду тем, кто давно призывает к смене режима в Дамаске. "Для нас совершенно очевидно, что ситуация в каждой из обозначенных проблемных зон имеет свои особенности. Попытки взвалить весь груз ответственности исключительно на официальные власти САР безосновательны", - говорится в заявлении МИД.

"По прошлому опыту мы знаем, что многие наши западные коллеги менее всего склонны к вдумчивому анализу в сирийском контексте. Им уже заранее известно, кто виноват во всем" - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

В связи с этим в МИД РФ напомнили, что сирийская Ракка превратилась в город-призрак в результате массированных бомбардировок сил ведомой США коалиции осенью 2017 года. "В этом городе разрушено более 80% зданий, остро стоит вопрос с разминированием, которое продвигается крайне медленно, - пояснили в министерстве. - Доступ в находящийся у самой границы с Иорданией лагерь "Рукбан" невозможен из-за того, что он расположен внутри незаконно и явочным порядком установленной США некой зоны безопасности. К эскалации в районе Африна, где сирийских правительственных войск в данный момент вообще нет, привели действия США по поддержке своих "клиентов" вопреки дававшимся Вашингтоном заверениям в поддержке территориальной целостности САР".

"Интенсификация воздушных ударов по провинции Идлиб вызвана активизацией отчаянных попыток террористов вернуть утраченные позиции, - отметили в дипведомстве. - Перспективы реальной деэскалации здесь во многом зависят от того, как быстро будет реализована задача по размещению на линии соприкосновения сторон турецких наблюдательных постов по внутреннему периметру. Данная работа в настоящее время активно ведется".