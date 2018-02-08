Посол РФ в Армении: угрозы безопасности требуют объединения усилий мирового сообщества

ЕРЕВАН, 8 февраля. /ТАСС/. Угроза международного терроризма и различные другие вызовы, с которыми сталкивается мировое сообщество, требуют объединения усилий. Об этом заявил посол РФ в Армении Иван Волынкин, выступая в четверг на приеме в честь Дня дипломатического работника.

"Отмечая наш профессиональный праздник, мы констатируем, что обстановка в мире не становится проще, - сказал посол. - Угрозы безопасности и вызовы развитию требуют объединения усилий международного сообщества".

По оценке Волынкина, "на деле пространство для сотрудничества сужается, а конфронтационность возрастает".

"Несмотря на это и вопреки внешнему давлению, Россия вернула себе свою историческую роль на мировой арене и готова к взаимовыгодному взаимодействию со всеми готовыми к этому партнерами", - подтвердил дипломат.

По словам Волынкина, в России "последовательно выступают за уважение суверенитета и право народов самим определять свою судьбу". "Только на основе равноправия можно добиться объединения усилий в борьбе против общих для всего человечества вызовов и угроз, в первую очередь угрозы международного терроризма", - подчеркнул посол РФ.