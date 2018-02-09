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Сенатор: удару коалиции по правительственным силам Сирии необходимо дать правовую оценку

Политика
9 февраля, 16:21 UTC+3 МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает, что США делают все для того, чтобы война в Сирии продолжалась

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Удары коалиции во главе США по правительственным силам Сирии являются не просто агрессией, а преступлением, которое должно быть вынесено на обсуждение Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщил журналистам в пятницу глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Как заявило ранее Минобороны России, 7 февраля сирийские ополченцы попали в провинции Дейр-эз-Зор под обстрел коалиции из-за несогласованных с российскими военными действий. В результате инцидента были ранены 25 ополченцев. Российских военнослужащих в том районе нет, уточнило Минобороны.

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"Удары возглавляемой США коалиции по борцам за мир в Сирии - не просто агрессия, это преступление, которому нужно дать адекватную правовую оценку", - сказал сенатор.

Он отметил, что поддерживает уже прозвучавшую инициативу по вынесению на обсуждение ООН вопроса о расследовании инцидента с атакой на сирийских военных. "И, конечно, виновные - как исполнители, так и организаторы - должны быть наказаны", - подчеркнул глава комитета Совфеда.

По мнению Бондарева, степень осуждения действий коалиции во главе с США не зависит от того, кто попал под обстрел: правительственные войска САР или ополченцы, также защищавшие интересы страны.

"США хотят продолжения войны в Сирии и все для этого делают"

"США делают все для того, чтобы война в Сирии продолжалась. Вооружают остатки боевиков, в том числе современным оружием. Поддерживая радикальные оппозиционные силы, усиливают раскол между представителями различных конфессий внутри сирийского мусульманского мира, используя религиозный фактор как разменную монету в политической игре", - считает парламентарий.

Он убежден, что США стараются столкнуть Россию с другими странами-участницами мирного урегулирования в Сирии. Как отметил Бондарев, причины разжигания костра войны американцами понятны: США хотят зарабатывать на военных конфликтах. "Под прикрытием распространения демократии США хотят разрушить государственную и политическую систему, построенную Башаром Асадом, чтобы завладеть недровыми богатствами Сирии", - сказал сенатор.

Кроме того, по его мнению, США стараются всячески опровергнуть слова верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина, который в декабре 2017 года объявил о разгроме наиболее сильной группировки боевиков. "Ведь доказательства обратного, как им кажется, послужили бы дискредитации Владимира Владимировича Путина в преддверии выборов президента России", - сказал Бондарев.

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Персоны
Бондарев, Виктор Николаевич Путин, Владимир Владимирович
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