Белый дом не знает, участвовали ли россияне в нападении на партнеров США в Сирии

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Белый дом не знает, участвовали ли российские граждане в нападении в Сирии 7 февраля на штаб "Сил демократической Сирии" (СДС), которые пользуются поддержкой американцев. Это признал в четверг на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря президента Дональда Трампа Радж Шах.

Один из репортеров поинтересовался у него, был ли уведомлен Трамп об этой атаке, которая произошла в районе населенного пункта Хашшам, и "есть ли какие-либо данные об участии в этом представителей России". "Президент был проинформирован о случившемся, - ответил Шах. - У меня нет ответа на вопрос о вовлеченности россиян".

С утверждением о том, что граждане России входили в подразделения сирийских проправительственных сил, совершивших нападение на штаб СДС в Хашшаме, выступила в четверг телекомпания CBS со ссылкой на неназванного представителя Пентагона. На брифинге для журналистов в четверг официальный представитель Минобороны Дана Уайт заявила, что не хочет "заниматься спекуляциями по поводу состава подразделений", осуществивших нападение.

По словам начальника управления по связям с общественностью штаба операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, полковника Томаса Вила, в атаке на штаб СДС участвовали около 500 человек при поддержке танков и артиллерии, свыше 100 из них были убиты. "После того как от 20 до 30 артиллерийских и танковых снарядов разорвалось в пределах 500 метров от штаба, СДС при поддержке коалиции нанесли по агрессорам серию авиационных и артиллерийских ударов. В это время в штабе находились советники из коалиции, и эти действия были предприняты в качестве самообороны", - указал он в распространенном заявлении. Никто из американских инструкторов, которые занимаются военной подготовкой членов СДС, не пострадал, ранения получил лишь один боец "Сил демократической Сирии", добавил Вил.

Как заявило ранее Минобороны России, сирийские ополченцы попали в провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля под обстрел коалиции из-за несогласованных с российскими военными действий. В результате инцидента были ранены 25 ополченцев. Российских военнослужащих в том районе нет, уточнило Минобороны.