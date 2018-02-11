Лавров считает нереалистичными требования США переделать ядерную сделку с Ираном

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе очень эффективен, требования Вашингтона о его пересмотре абсолютно нереалистичны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

"Они (США) не столько отказываются [от документа], сколько требуют переделать это соглашение, что само по себе абсолютно нереально. Но такую задачу США поставили и потребовали от европейских участников соглашения, а именно Великобритании, Франции и Германии, начать сотрудничать с Вашингтоном в этом вопросе", - отметил министр.

"Три европейские страны, которые были частью договоренности, согласились создать с США рабочую группу, правда, с оговоркой, что они считают неправильным "вскрывать" текст самого соглашения, но готовы рассматривать другие озабоченности, которые высказываются в отношении Ирана. Прежде всего, речь о его ракетной программе, которая никем не запрещена, соблюдении прав человека в своей стране и поведении Ирана в регионе, имея в виду обвинения в негативном влиянии на те или иные конфликтные ситуации", - напомнил Лавров.

В починке не нуждается

Он обратил внимание, что ни РФ, ни КНР, которые тоже были участниками сделки, не пригласили подключиться к этой работе. "Я не думаю, что мы бы согласились, но, тем не менее, такого приглашения не последовало. Едва ли мы приняли бы эту логику, потому что по всем параметрам достигнутое в 2015 году с Ираном соглашение закреплено единогласно принятой резолюцией СБ ООН и неукоснительно выполняется иранской стороной", - подчеркнул глава МИД РФ.

По словам Лаврова, генеральный директор МАГАТЭ ежеквартально докладывает, что Иран безупречно исполняет все свои обязательства.

"У американцев есть пословица "если не сломано - не чини". Это соглашение на самом деле отнюдь "не сломано", оно очень эффективно, - заявил Лавров. - Но его пытаются "починить", а прежде чем "чинить", его пытаются сломать. Это плохо".

Дискриминационный подход

Лавров заметил, что Иран далеко не единственная страна, которая развивает программу баллистических ракет, есть и другие страны в регионе с такими программами. "Если есть интерес обсуждать ракетную программу - пожалуйста. Те, кто считает ракетные планы Ирана дестабилизирующими, должны предъявить какие-то аргументы", - обратил внимание глава российского дипведомства.

Он также не считает правильным смешивать вопросы выполнения соглашения по ядерной программе с тематикой соблюдения прав человека в Иране и его ролью в регионе. "Надо смотреть в комплексе. Едва ли оправдано смешивать ядерные дела с правами человека и ставить на повестку дня вопрос о том, что Иран должен прекратить делать те или иные шаги в регионе. Иран влиятельная страна, как и другие страны, с которыми он соседствует, - и Саудовская Аравия, и даже относительно маленький Катар имеют свои интересы, свои международные дела в регионе", - сказал министр.

По словам Лаврова, за такими действиями США просматривается "откровенно дискриминационный, предвзятый, неоправданно придирчивый подход".

Навести мосты

Он напомнил, что российская сторона неоднократно предлагала альтернативу. "Она заключается в том, чтобы начать "наводить мосты" между арабскими странами Персидского залива и Ираном. Как в свое время начинался общеевропейский "Хельсинский процесс" - процесс укрепления доверия и безопасности. Точно так же в районе Персидского залива с участием арабов и Ирана, с привлечением, скажем, пяти постоянных членов СБ ООН, Европейского союза, ООН как таковой в лице ее генерального секретаря, Лиги арабских государств провести конференцию, совещание (как угодно можно назвать), начав с самого простого - укрепления доверия через обмен информацией, обеспечение транспарентности военной деятельности", - пояснил Лавров.

Он добавил, что в последствии можно "проводить какие-либо совместные мероприятия, посещения военных объектов, приглашать на учения друг друга".

"Это достаточно очевидная вещь. Но, к моему огромному сожалению, многие годы эта инициатива не может быть реализована, потому что сохраняется очень большая предвзятость по отношению к Тегерану, да и в отношениях между Ираном и арабами есть целый ряд проблем, на которые ссылаются наши партнеры, заявляя, что пока не время созывать такую конференцию", - констатировал министр.

Однако, по его мнению, сторонам, наоборот, необходимо начать диалог. "Эти проблемы никуда не уйдут, если не начнется разговор. Так что мы будем продолжать продвигать эту инициативу, естественно, при понимании, что все заинтересованные стороны будут готовы на такую конференцию", - подчеркнул Лавров.

Ситуация вокруг СВПД

14 июля 2015 года Тегеран, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Исламской Республики. Разработанный ими СВПД предусматривает отмену санкций ООН и Евросоюза, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой, в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность и поставить ее под международный контроль. 16 января 2016 года объявлено о начале реализации сделки, и Вашингтон отменил рестрикции. Однако в ходе предвыборной кампании, а затем на посту президента США Дональд Трамп неоднократно критиковал этот документ, утверждая, что он дает односторонние преимущества Исламской Республике.

13 октября прошлого года Трамп изложил новую, более жесткую стратегию США по отношению к Тегерану. Так, Соединенные Штаты будут противодействовать "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус "стражей исламской революции" (элитные части иранских ВС). Кроме того, хозяин Белого дома отказался подтвердить выполнение Исламской Республикой соглашения по ядерной программе и пообещал добиваться внесения в него изменений, иначе его страна прекратит свое участие в СВПД.