Эксперт: кандидаты в период сбора подписей почти не использовали наглядную агитацию

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Кандидаты на пост президента РФ, выборы которого пройдут 18 марта, практически не использовали наглядную агитацию на первом этапе избирательной кампании, во время сбора подписей рекламы ряда претендентов не было ни в одном из регионов России. К такому выводу пришел эксперт Комитета гражданских инициатив (КГИ) Александр Кынев, с докладом которого ознакомился ТАСС.

ЦИК 8 февраля завершил регистрацию кандидатов на выборах президента. По ее итогам за высший государственный пост борются восемь кандидатов: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

Кынев в своем докладе обращает внимание на "почти полное отсутствие публичной политической рекламы на первом этапе кампании". При этом, напоминает эксперт, для кандидатов агитационный период начинается с момента выдвижения и только официальная агитация в СМИ начинается за 28 дней до выборов, то есть с 17 февраля.

"Посвященные выборам материалы де-факто присутствуют только в СМИ как часть освещения ими избирательной кампании и на политизированных интернет-ресурсах, а также в социальных сетях", - констатирует автор доклада, отмечая, что часто в СМИ содержится "косвенная агитация под видом освещения профессиональной деятельности кандидата".

"Собственно агитационных печатных материалов штабы кандидатов фактически не выпускали (даже в ходе сбора подписей кандидаты не распространяли материалы о себе, что является уникальным случаем), почти отсутствует наружная политическая реклама", - пишет эксперт КГИ.

По данным Кынева, печатные агитматериалы (буклеты, брошюры, листовки) на начало февраля "полностью отсутствуют даже в штабах общественной поддержки Путина", и "в очень ограниченном объеме" имеются в штабах Грудинина, действующих на базе отделений КПРФ. В кампании Собчак на ее сайте и в ходе ее поездок используется единый визуальный стиль, "однако этого нельзя сказать про оформление ее штабов", отмечает автор.

Как пишет эксперт, только в конце январе появились немногочисленные рекламные щиты в поддержку Путина. "Агитации иных кандидатов (включая Явлинского, Сурайкина и Бабурина) вообще ни в одном из регионов обнаружить не удалось", - говорится в докладе.

Кроме того, Кынев указывает на "фактическое отсутствие даже в немногих выпущенных агитационных материалах региональной составляющей". "У всех кандидатов - единые материалы на всю страну, без привязки к проблемам конкретной территории", - пишет он.

Как проходил первый этап кампании

Выдвижение кандидатов на выборы президента стало возможным на съездах партий и собраниях групп избирателей с 18 декабря, когда официально стартовала избирательная кампания. Центризбирком завершил прием документов для выдвижения от самовыдвиженцев 7 января, от партийных кандидатов - 12 января. В течение пяти дней после приема документов ЦИК допускал кандидата к сбору подписей либо отказывал ему.

Всего документы для выдвижения в ЦИК сдали 36 человек, причем два кандидата - Ирина Волынец и Наталья Лисицына - дважды. Центризбирком принял положительные решения в отношении 19 кандидатов, однако впоследствии кандидат от Социал-демократической партии России Сираждин Рамазанов снял свою кандидатуру, а самовыдвиженца Александра Чухлебова отстранил от участия в выборах Верховный суд РФ из-за иностранного вида на жительство.

Кандидаты от парламентских партий Павел Грудинин (КПРФ) и Владимир Жириновский (ЛДПР) освобождены от сбора подписей и быстро прошли регистрацию.

Сдать подписи избирателей и документы для регистрации кандидаты могли до 31 января включительно. Кандидаты от непарламентских партий должны были сдать в ЦИК не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. подписей, самовыдвиженцы - не менее 300 тыс. и не более 315 тыс.

Сдали подписи шесть кандидатов: Владимир Путин, Григорий Явлинский, Борис Титов, Сергей Бабурин, Ксения Собчак и Максим Сурайкин. Все они успешно прошли проверку подписей и были зарегистрированы.