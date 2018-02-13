Генерал Кузьмин стал новым начальником Московского уголовного розыска

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Руководитель столичного главка МВД Олег Баранов представил личному составу нового начальника уголовного розыска (МУР) и других руководителей подразделений главка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Указом президента РФ на должность заместителя начальника полиции ГУ МВД России по Москве - начальника управления уголовного розыска назначен генерал-майор полиции Сергей Кузьмин. Ранее он занимал должность замначальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД РФ.

На должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков назначен генерал-майор полиции Юрий Девяткин. Новым начальником 4-го управления МВД России, занимающегося обеспечением охраны режимных объектов и сопровождением специальных грузов, стал полковник внутренней службы Андрей Глуздаков.