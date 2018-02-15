Косачев: НАТО оправдывает рост своих военных расходов, выставляя Россию "страшным" врагом

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. НАТО выставляет Россию как "большого и страшного" врага в связи с размещением в Калининградской области ракетных комплексов "Искандер" для оправдания роста военных расходов Североатлантического альянса. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в четверг выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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"Скорее всего, причины все те же: НАТО по-прежнему нужен "большой и страшный" враг, прежде всего - чтобы выполнить ультимативные требования Вашингтона к союзникам довести военные расходы до уровня 2% от ВВП. Без внешней угрозы мотивировать умеющих считать деньги европейцев крайне сложно" , - сказал Косачев.

Вместе с тем, сенатор отметил, что призывы генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга к России "быть прозрачной" при размещении комплексов "Искандер" в Калининграде выглядят уже ставшим привычным для Запада способом реагировать на любые ответные действия России в одном и том же ключе: "а нас-то за что?!".

Глава международного комитета Совфеда подчеркнул, что действия России являются логичными, но асимметричным ответом на укрепление сил НАТО у наших границ. Он напомнил, что после окончания холодной войны альянс расширился на 1,3 тыс. километров на восток до самой российской границы, а в июле 2016 года было принято решение об "укреплении восточного фланга" и размещении дополнительных сил НАТО у наших границ.

"И когда Россия вполне логично (хотя и асимметрично) реагирует на эту откровенно провокационную деятельность самой мощной военной структуры в мире, размещая на своей территории оборонительное оружие, НАТО встает в позу обиженных, как будто в такой реакции России есть нечто неожиданное, противоестественное или нелегитимное", - сказал Косачев.

Он считает удивительной отсылку Столтенберга к важности Совета Россия-НАТО, "который якобы и должен использоваться для сообщения о военных учениях и военных потенциалах". "Ибо именно Брюссель последовательно сворачивал один за другим диалоговые каналы с Россией", - подчеркнул парламентарий.

"В психологии неумение предвидеть последствия своих действий, насколько я знаю, считается одним из проявлений инфантилизма. Обиды НАТО на ответные действия России (как, например, и американские обиды на симметричную высылку американских дипломатов из Москвы после того, как Вашингтон сам инициировал "дипломатические войны") - из этой же области", - добавил Косачев.

Призыв НАТО

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к транспарентности в вопросе о возможном размещении тактических ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области и в целом при ведении военной деятельности в регионе. Он также вновь выступил в поддержку продолжения диалога с Москвой в рамках Совета РФ-НАТО для обеспечения предсказуемости и прозрачности военной деятельности в Европе.

Ранее информацию о переброске комплексов "Искандер" в Калининградскую область подтвердил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. В этой связи глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что размещение российских вооружений на территории РФ не может быть поводом для беспокойства других стран, так как Россия никому не угрожает.

Комплекс "Искандер-М" предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 км ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, командных пунктов и узлов связи, а также самолетов и вертолетов на аэродромах.