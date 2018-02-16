Лавров сомневается, что антироссийские темы в США сойдут на нет до промежуточных выборов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Доминирующие антироссийские тенденции в Вашингтоне едва ли сойдут на нет до промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре этого года. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Euronews.

"Очень надеюсь, что те доминирующие тенденции, которые мы сейчас наблюдаем в Вашингтоне, все-таки сойдут на нет, - отметил он. - Ясно, что едва ли этого можно ждать до промежуточных выборов в ноябре этого года, там уже вовсю началась борьба за места в Конгрессе США и за губернаторские посты".

Министр обратил внимание, что сейчас идет много спекуляций на тему того, что Россия "поставила на [президента США Дональда] Трампа и проиграла". Реальность же, по словам Лаврова, заключается в том, что Москва "в любых случаях, в любой стране готова работать с тем президентом и тем правительством, которое будет выбрано народом соответствующего государства".

"О каком-то государственном вмешательстве в предвыборный процесс говорят до сих пор, но ни единого факта я не видел", - добавил Лавров.

"На днях помощник министра США по внутренней безопасности, отвечающий за кибербезопаность, четко сказал, что у них нет доказательств вмешательства России в предвыборные дела последней президентской кампании, - указал глава МИД России. - Чтобы за почти полтора года, в течение которых идет это расследование, ни единого факта не утекло в публичную сферу, - такого в США не бывает. Если бы там был хоть какой-то огонек, то дым был бы виден сразу".

"Думаю, что, просто загнав себя в угол заявлениями о точных сведениях касательно российского вмешательства, сейчас задним числом просто пытаются найти хоть какие-то оправдания. Но даже это не получается", - заключил Лавров.