Лавров: идеи о планах РФ напасть на Прибалтику могли появиться только в воспаленном мозгу

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Идеи о планах России напасть на Прибалтику, Польшу и другие страны могли возникнуть только в воспаленном мозгу, НАТО использует эту фейковую логику, чтобы оправдать развертывание тяжелых вооружений на границах с РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Euronews, отвечая на вопрос о рисках Восточной Европы из-за отказа США от роли гаранта международной безопасности.

"Если под этим тезисом подразумевается то, что они [Соединенные Штаты] стали больше требовать от европейских членов НАТО, критиковать их за недостаточные финансовые вливания в оборонный сектор и шантажировать тем, что если европейцы не будут выделять 2% [ВВП] на оборонные военные расходы, то США пересмотрят свое обязательство по защите Европы, то такие сентенции я слышал, - сказал Лавров. - Но на практике все обстоит ровно наоборот".

"Под предлогом нагнетания русофобии в отношениях между Россией и НАТО, обвинений нас в том, что мы чуть ли не готовимся напасть на Прибалтику, Польшу и всех остальных, только в воспаленном мозгу такие идеи и могут возникать, но, тем не менее, такие воспаленные мозги нашлись. Более того, нашлись такие, куда эти идеи проникли. На этой абсолютно фейковой логике происходит совершенно реальное развертывание тяжелых вооружений, дополнительных крупных контингентов на границах НАТО с Российской Федерацией", - подчеркнул министр. "Это Прибалтика, сейчас такой же процесс идет в Польше, в Румынии создается база противоракетной обороны", - добавил Лавров.

По его словам, помимо размещения американских, британских, канадских, германских бригад в Прибалтике и Польше, "ведется речь о том, чтобы качественно нарастить развертывание и "под сурдинку" российской вымышленной и надуманной угрозы закрепить господство США через Североатлантический альянс в Европе", что противоречит изначальным ожиданиям.

"Слова словами, а дела делами. Это развертывание никто не прячет, оно открыто анонсируется и реализуется", - заключил глава МИД РФ.