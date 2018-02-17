Кисляк не доверяет правоохранителям США в расследовании "вмешательства" РФ в выборы

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы США не являются надежным источником информации относительно расследования "вмешательства" РФ в выборы. Такую точку зрения выразил в субботу первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол РФ в США Сергей Кисляк на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я не уверен, что я могу доверять американским правоохранительным органам как надежному источнику информации относительно того, что делает Россия", - сказал он.

Американские власти в пятницу предъявили официальные обвинения 13 гражданам и трем организациям в России за якобы имевшую место причастность к вмешательству в американские президентские выборы 2016 года. Согласно документам Минюста, сотрудники "Агентства интернет- исследований" еще в 2014 году "начали операции по вмешательству в политическую систему США, включая президентские выборы 2016 года". При этом отмечается, что данные действия не повлияли на исход выборов.

По словам Сергея Кисляка, Соединенные Штаты объявили охоту за российскими компьютерщиками по всему миру, при этом США сами являются основным источником хакерских атак. "Я на своем веку видел в последние годы обвинения и домыслы в отношении России, наши американские коллеги объявили охоту по всему миру за российскими компьютерщиками", - сказал он, отвечая на вопрос модератора о приписываемом Москве вмешательстве в выборы в США.

"Правительство России никогда не вмешивалось во внутриполитическую жизнь США. Я никогда ничего подобного не делал, посольство России тоже [этим не занималось], - сказал он. - Какие бы обвинения не выдвигались против нас, могу сказать, что это чистая фантазия, которая имеет внутриполитическую американскую подоплеку. Я имею в виду отношения различных политических сил в США".

"Обвинять нас во вмешательстве в политическую жизнь в США бессмыслица, - продолжал он. - Не надо нас вовлекать в вашу внутреннюю борьбу, мы не имеем к ней никакого отношения".

Кисляк отметил, что Москва заинтересована в нормальных связях с Вашингтоном. "Но мы не будем ходить с протянутой рукой по Вашингтону и просить вас о сотрудничестве", - подчеркнул российский политик. По его словам, исследования подтверждают, что "основной источник компьютерных атак в мире - это не Россия, а США".