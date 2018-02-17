Косачев: страны Европы начинают прислушиваться к позиции РФ по миссии ООН в Донбассе

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Власти европейских стран все более серьезно относятся к российским инициативам по развертыванию возможной миссии ООН на Донбассе. Такое мнение в субботу в эфире телеканала "Россия 24" выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Безусловно, давление (по поводу размещения миссии) идет, но у меня есть ощущение, что в Европе начинают гораздо более серьезно относиться к нашей изначальной инициативе о том, что миротворцы должны появиться на линии разграничения, а уже в дальнейшем, по мере развития ситуации, по мере того, как будет возникать доверие к этому формату со всех сторон, возможны какие-то дальнейшие шаги", - сказал Косачев.

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин высказал идею размещения на линии соприкосновения в Донбассе охранной миссии ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ. Позже он уточнил, что они могли бы размещаться и в других районах провозглашенных республик, где работают представители миссии ОБСЕ. Киев же настаивает на размещении "миротворческой миссии ООН" на всей территории Донбасса, включая участок границы с РФ.