"Валдай" рекомендует странам Ближнего Востока соблюдать достигнутые договоренности

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Участники конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" "Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях" за первый день день успели обсудить практически все "болевые точки" региона - сирийский кризис, ситуацию в Йемене, курдский вопрос, палестино-израильское урегулирование, а также обострившиеся противоречия между Израилем и Ираном. В открытии приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, его иранский коллега Джавад Зариф, советник сирийского президента Бусейна Шаабан и заместитель спецпосланника генсека ООН по Сирии Рамзи Иззеддин Рамзи.

То, что конференция проводится уже в седьмой раз и с каждым разом собирает все более высокопоставленных гостей наглядно демонстрирует, что Россия, благодаря своей взвешенной политике в регионе стала для большинства стран "универсальным посредником", уверен председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий. "Россия имеет репутацию сильной, самостоятельной страны, она играет роль важного медиатора в регионе, как в политическом, так и в практическом плане, если говорить о сирийской ситуации", - пояснил он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Предотвратить раздел Сирии

Ситуация в Сирии предсказуемо вызвала наиболее жаркую дискуссию, так что никому из спикеров так и не удалось уложиться в отведенный временной лимит. По мнению Быстрицкого, это было вызвано тем, что после разгрома "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка"), "во многом идет притирание - все пытаются понять, в какой конфигурации дальше будут обсуждать будущее Сирии".

По количеству вопросов к главе российского МИД было понятно, что большинство собравшихся рассчитывало именно у него получить рецепт сирийского урегулирования. "Вопрос не в том, что Россия сделает, а чего не станут делать США", - объяснил российский министр. В своем выступлении он, в частности, призывал США "не играть с огнем в Сирии и выверять свои шаги", исходя из интересов народа САР и региона в целом.

Как и многие из спикеров после него, Лавров выразил обеспокоенность попытками США "расчленить Сирию". В частности "такие опасения возникают при ознакомлении с теми планами, которые США начинают реализовывать на земле, прежде всего к востоку от Евфрата, на обширных территориях между этой рекой и границами Сирии с Ираком, с Турцией", констатировал министр.

О необходимости предотвратить дезинтеграцию Сирии в беседе со СМИ говорил и спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов. Он напомнил, что когда три страны-гаранта (Россия, Иран и Турция) запускали астанинский процесс, подчеркивалось, что зоны деэскалации в Сирии "должны носить исключительно временный характер". "Зоны востребованы с точки зрения прекращения боевых действий, но в то же время нельзя допустить, чтобы зоны деэскалации превратились в зоны влияния иностранных государств", - акцентировал внимание он.

Достаточно эмоциональным было выступление министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, который обвинил США в том, что они действуют в Сирии как одержимые. На его взгляд, в САР происходит новая волна оккупации, иностранной интервенции, особенно со стороны США. При этом, предупредил иранский министр, "возникают процессы в регионе, которые будут иметь долгосрочные последствия".

Ситуация в Африне

Прямо в процессе конференции появилось сообщение о том, что курдские формирования "Силы народной самообороны" передадут сирийской армии несколько позиций в городе Африн (65 км от Алеппо) и пограничных с Турцией районах, что неизбежно сместило вектор обсуждений в сторону Африна.

Лавров связал действия турецких военных с предпринятыми США провокационными шагами. "Они вовлекали в эту свою линию на, по сути дела, подрыв территориальной целостности Сирии подразделения курдской партии "Демократический союз", что привело к обострению отношений с Турцией", - подчеркнул он.

В свою очередь Зариф признал, что обеспокоенность Турции обстановкой в Сирии можно понять, "однако вторжение на территорию другого государства не сможет помочь решить проблему".

Советник президента Сирии выразила опасение, что при любом осложнении ситуации в Сирии НАТО поддержит Турцию. В беседе с журналистами она заявила, что власти Сирии не обсуждают с Турцией ее операцию в Африне.

Между тем, по мнению заместителя спецпосланника генсека ООН по Сирии Иззеддина Рамзи, соглашение по Африну можно достичь, оно должно сохранить территориальную целостность Сирии и обеспечить защиту интересов безопасности Турции.

Курдский вопрос

Тема курдов обсуждалась на конференции не только применительно к событиям в Африне. Как заявил Лавров, Россия поддерживает стремление этого народа жить по своим традициям, но неправильно, когда эти устремления используются в геополитической игре, не имеющей ничего общего с их интересами.

По словам российского министра, интересы курдов должны быть защищены, в частности, в Ираке - в рамках единого иракского государства. В связи с этим он приветствовал последние контакты между Багдадом и Эрбилем (столица Иракского Курдистана). "В ходе этих контактов удалось существенно нормализовать отношения между центральной властью и курдским автономным районом", - указал он.

В свою очередь Зариф выразил сочувствие курдскому народу. "К сожалению, мы наблюдаем близорукие попытки США поиграть в геполитические игры, которые приносят вред курдскому населению", - сказал он.

Палестина и Израиль: точка невозврата приближается

О том, что в палестино-израильском урегулировании приближается точка невозврата участников конференции предупредил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Он констатировал, что "двугосударственное" решение палестино-израильского конфликта сейчас "находится под реальной угрозой". Он одновременно разочаровал присутствующих - у России нет готового рецепта палестино-израильского урегулирования - но и обнадежил - Москва по прежнему готова делать все возможное для организации прямого диалога между Палестиной и Израилем.

Богданов не мог обойти и тему переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. По его мнению, это отрезвило региональных игроков и показало, что американская монополия в ближневосточном урегулировании не работает. "Возможно только международное сопровождение переговоров, - подчеркнул высокопоставленный дипломат. - Они должны быть двусторонние. В этом контексте предложение российского руководства о проведении непосредственной встречи глав Палестины и Израиля видится наиболее актуальным".

В свою очередь заместитель генерального секретаря ЛАГ Хусам Заки призвал Вашингтон четко озвучить свою позицию по палестино-израильскому урегулированию и предостерег, что в противном случае ситуация будет усугубляться. "Если американская позиция будет приемлемой для возобновления переговоров, то арабские государства сделают все возможное, чтобы убедить палестинскую сторону пойти на переговоры, если там будет хоть какая-то основа [для диалога]", - заверил он.

"Если же позиция США будет неприемлема для продолжения переговоров, никто не сможет ничего предсказать", - констатировал Заки. "Но если Америка так и не выскажется, то будет существовать непрямое скрытое противостояние израильтян и палестинцев, что крайне негативно скажется на всей ситуации на Ближнем Востоке", - заключил заместитель генсекретаря ЛАГ.

Двигаться вперед как альпинисты

Самым же важным аспектом конференции, который выделил Быстрицкий, стало то, что она предоставляет уникальную площадку для открытой дискуссии и встреч "на полях" видных политических и общественных деятелей из различных стран региона и внешних игроков.

Сессии первого дня конференции получились "любопытными и напряженными", отметил эксперт. Резюмируя то, о чем говорили участники форума, он подчеркнул необходимость для решения самых сложных проблем "тщательно соблюдать те договоренности, которые уже достигнуты". "Как альпинисты, которые поднимаются по скале, надо забивать колышки, и подниматься дальше, как бы тяжело ни было. Никакого залихватски простого решения нет", - добавил собеседник ТАСС.

Об этом же применительно к Палестине и Израилю говорил и Михаил Богданов: "Часто, когда возникают какие-то проблемы, выдумывается что-то новое, но не выполняется". "Нужно выполнять существующие договоренности", - подытожил он первый день конференции.