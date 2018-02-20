ЦИК может обратиться к главе МВД для прояснения действий полиции при удалении наблюдателей

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Центризбирком России может обратиться к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву для обсуждения регламента действий полицейских при возникновении конфликтных ситуаций с наблюдателями на избирательных участках во время выборов. Об этом сообщила во вторник председатель ЦИК Элла Памфилова.

"У нас есть еще третья сторона, которая не входит в нашу компетенцию. По итогам мы тогда будем обращаться к министру внутренних дел Колокольцеву - это то, что касается действий полиции", - сказала она в ходе рабочей группы Центризбиркома по рассмотрению случая удаления наблюдателей на местных выборах в Воронежской области.

Памфилова напомнила, что удалить наблюдателя с участка можно только по решению суда.

"Когда вы видите, что те или иные наблюдатели, избиратели агрессивные бывают, представители СМИ, если с вашей точки зрения кто-то мешает процессу проведения голосования, тогда надо очень корректно, очень точно обращаться в правоохранительные органы, чтобы они тоже довольно корректно себя вели", - обратилась она к сотрудникам региональных избиркомов, участвующих в заседании по видеосвязи.

Движение "Голос" 11 февраля сообщило о задержании трех своих активистов - Владимира Егорова, Александра Грезева и Дарьи Трощенковой - во время работы на избирательном участке в Воронежской области, где проходили выборы главы Гаврильского сельского поселения. Все они, по данным "Голоса", находились на участке в качестве журналистов и имели соответствующие аккредитации Центризбиркома, которые выдаются накануне единого дня голосования в сентябре и действуют год. Как позже сообщил "Голос" на своем сайте, Трощенкову и Грезева отпустили из отдела полиции без копии протокола, а Егорова оставили в ОВД.